ENCUENTRO Nº 42: En 41 partidos, Puerto logró 18 victorias, Lugano ganó 16 partidos y empataron en 7 oportunidades. Puerto marcó 64 goles, mientras que At. Lugano señaló 50 COMO LOCAL PTO. NUEVO: en 20 partidos: Puerto ganó 10 (39 goles), Lugano venció en 6 ocasiones (19 goles), Empataron 4 veces. COMO LOCAL AT. LUGANO: en 21 encuentros: At. Lugano ganó 10 veces (31 goles). Puerto se impuso en 8 oportunidades (25 goles), Empataron 3 partidos. EL ULTIMO ENCUENTRO VISITANTE: Se produjo el Domingo 4 de Junio de 2017, por la 29º fecha del Campeonato de 1º "D", temporada 2016-2017 AT. LUGANO 1 PUERTO NUEVO 0 Gol de Kevin Castells de penal. Arbitraje de Javier Delbarba. EL ULTIMO ENCUENTRO LOCAL: Partido jugado el Martes 29 de Noviembre de 2016, por la 14º fecha del Campeonato de 1º "D", temporada 2016-2017 PTO. NUEVO 0 AT. LUGANO 0. Arbitraje de Hernán Dellacasa. quién expulsó a Paulo Boumerá, jugador de Puerto Nuevo. APOSTILLAS: 2 partidos sin ganar el Portuario sobre Lugano con un empate y una derrota. El último triunfo ocurrió el 13 de Marzo de 2016, por la 3º fecha del Torneo de Transición de 1º "D", en cancha de Colegiales, como visitante por 2 a 1, goles de Sebastián Ferrario y Gabriel Toloza para el cuadro Campanense, Alan Castillo el descuento de Lugano. En condición de local, 3 juegos sin traspiés con 1 victoria y 2 empates. La última derrota en casa fue el Domimgo 10 de Marzo de 2013, por la 23º fecha del Campeonato de 1º "D", temporada 2012-2013, por 2 a 0, goles de Walter Torales y Matías Coselli. Máximos goleadores de Puerto Nuevo: Roque Cabezas 5, Matías Greco 4, Malaszuk 3, Martín Canale 3, Cordone 2, Antonio Lorenzo Sodero 2, Alberto Fillopsky 2, Esteban Leyes 2, Alejandro Pérez 2, Marcelo Pasquet 2, Coronel 2, Julio Navarro 2, Gastón Noir 2. Máximos goleadores de At. Lugano: Gabriel Rodríguez 7, Leonel Videla 3, Adrián Lobótrico 3, Matías Basualdo 3, García 2, Guillermo Cols 2, Marcelo González 2, Cristian Buglione 2, Fernando Benavídez 2, Sebastián Fiorentino 2, Alan Castillo 2. EL PARTIDO EN EL RECUERDO LA VICTORIA VISITANTE DE 2004 Ocurrió el Sábado 28 de Agosto, 1º del Campeonato de 1º "D", temporada 2004-2005 AT. LUGANO 1 PTO. NUEVO 2 AT. LUGANO: Osvaldo Sernágoras; Adrián Rodríguez, Mariano Oliver y Sebastián Fiorentino; Insaurralde (José M. Villalba), Juan Acuña, Marcelo González y Quiñoy; Oscar García; Rodrigo Bascuñan (Diego Mancini) y Néstor Ledo (Barbieri). DT: Néstor Bernárdez. PTO. NUEVO: Alejandro Ríos; Martín Canale, Maximiliano Guglielmo, Juan Santi y Sebastián Canale; Mauro Fernández (Santiago Guevara), Matías Bertolini, Carlos Barrios y Juan Matías Calabresi; Maximiliano Coronel (Pablo Villagra) y Diego Krum (Gastón Rondán) . DT: César Robina. Cancha: At. Lugano Arbitro: Germán Delfino. Público: 100 espectadores. Goles: Pt. 27´ Carlos Barrios (PN) y 30´Mauro Fernández (PN). St. 39´ Marcelo González (AL) Incidencias: expulsados a los 14´del St. Fiorentino (AL) y 45´ Quiñoy (AL). Suplentes de At. Lugano: Andrés Olivera y Roberto Verón. Suplentes de Pto. Nuevo: Guillermo Martí y Diego Barrios. La Figura: Carlos Barrios (PN)

El Historial:

Puerto Nuevo Vs. At. Lugano

Por Gustavo Belsué

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: