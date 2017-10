La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 08/oct/2017 Por el Camino del Recuerdo:

El Autódromo de Villa Dálmine

Por Hector Taborda







En nuestra vida urbana, organizada, mecanizada, encapsulada y sintética, la necesidad de los deportes se hace sentir con más fuerza que nunca. Nadie piensa en que sea posible prescindir de ellos. Así lo entendieron nuestras instituciones, y por tal motivo nuestros habitantes siempre pudieron practicarlos en las más variadas disciplinas. El Club Villa Dálmine, desde su nacimiento y hasta la llegada del Club Siderca, intervenía no sólo en fútbol, sino que además lo hacía en básquet, bochas, tenis, motorista, atletismo, ajedrez y vóley, por citar algunos ejemplos. El 24 de agosto de 1966, nacía el Campana Automóvil Club y precisamente en esta década surge en los directivos del Club Villa Dálmine la idea de tener en los terrenos de su propia sede social su autódromo, un lujo que pocas entidades se podían dar, y estando ubicado el mismo en un lugar céntrico. No se escatimaron esfuerzos. Las máquinas se encargaron del trazado, desde las cercanías de la calle Balcarce hasta lo que en el lejano ayer fuera la cancha del Club Reformer. Fue al decir de los pilotos, interesante, un poco trabado y de exigente manejo. Ahora, el rugir de los motores y la presencia de los más calificados valores de la entonces Fomento Automovilística (ex Limitada 27), en la misma sede social "violeta", permitía que mucha gente del interior conociera por primera vez ese lugar. A ellos se sumaron muchos aficionados locales y de la zona. Y fue un éxito tanto en el espectáculo competitivo como organizativo. Era la época de un campeón indiscutido como el pampeano Alfredo Coronel. La aparición de una nueva joyita mecánica para esta categoría, marca IKA y con su motor atrás, teniendo en el volante al "Flaco" Ortensi. Ambos ganadores en nuestro medio. El auto del competidor de la Provincia de Buenos Aires luego fue conducido por nuestro siempre recordado Juan América Cabrera. Gracias al interés del Sr. Pedro Gatti, dueño del Museo del Anticuario, fue armado su motor y pintada su carrocería respetando sus colores originales (rojo y blanco), y ya se luce como en la época en que se podía apreciar en diferentes circuitos su buen rendimiento. Varios corredores locales se dieron el gusto de participar en este Autódromo, como Alcides "Chelin" Fernandez, Emilio Corral, Juan Américo Cabrera y Silio Lorenzetti. En este escenario, se contó con la valiosa colaboración del Campana Automóvil Club, quien dio su cuerpo de banderilleros y de seguridad. En el año 1971, corrían los Fiat semi preparados y Libres 1150 cc, pero luego fue objetado por su seguridad y el Campana Automóvil Club perdió así un gran escenario de tantas tardes agradables del automovilismo zonal. Es interesante señalar, que también se presentó en una oportunidad la Fórmula Renault. El 11 de mayo de 1986, en un predio de la Ruta 6 Km 3 al lado del barrio Las Acacias, se inaugura el que sería otro interesante circuito para Campana, y marca otro paso fundamental para el desarrollo de este deporte tan popular. Hoy con la emoción y la nostalgia que representa ese pasado para nuestra gente "tuerca", quise recordarles en pocas palabras esa época floreciente en la cual existía el Autódromo de Villa Dálmine, el Campana Automóvil Club y ese último escenario para correr. De todo esto ya nada queda, pero me siento al menos contento al ver que en cuando a pilotos, en sus variadas categorías, Campana hoy goza de muy buena salud.

Emilio Corral, en el Autódromo de Villa Dálmine



