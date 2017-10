Rincón Tuerca

Nuestro e-mail: rincontuerca@ubbi.com FORMULA UNO: La categoría más importante del mundo está desarrollando otra carrera del Campeonato durante este fin de semana con el Gran Premio de Japón. Televisa Fox Sport. INTERESANTE: Sin duda que el pibe está atravesando un gran momento en lo deportivo donde Marcos Garrido desde arriba de su moto viene desarrollando un interesante gran Campeonato Argentino de Motocross junto a su hermano Julián. OFICIAL: Esto no pasó desapercibido para las diferentes terminales que son parte de este campeonato que lo vieron con buenos ojos a tal punto que una de ellas cuando saqué al mercado las motos pequeñas decidió incorporarlo a su estructura para que pase a ser piloto oficial. AVENTURAS: La aventura del hombre trasladado a los Jeeps es sinónimo de Javier Murillo que continúa con todo su grupo realizando competencias muy particulares donde como siempre el muchacho ya está trabajando para encarar nuevas aventuras que sábado a sábado intenta llevar adelante. TURISMO PISTA: La categoría vuelve a la actividad este fin de semana con sus dos clases y su habitual parque de máquinas en la provincia de Córdoba por otra fecha del campeonato donde televisa Canal 13 desde las 10.30 hs a través del programa Carburando. LLEGAR: Un año muy competitivo terminó resultando para el taller de Juan Sbarra que sigue sumando autos y pilotos para diferentes categorías ahora llegaron dos mas para la clases Uno del Turismo Pista y se incorporaron también para la clase tres de Alma sumado a los que ya venían corriendo. TRES: Con el último resultado logrado con la Chevy en la GTB del Regional Emilio Gobetto quiere hacer las tres últimas del calendario con su equipo donde sabe que cuenta con un gran auto que viene de hacer podio en La Plata. NEGATIVA: Todo hace pensar que Irina Gallo por el momento no podrá sumarse al mundo del karting ante la total negativa de mamá Natalia que no dio el permiso correspondiente y avalado por la tía Gladys y la abuela Mabel la niña tiene toda la tribuna en contra así que habrá que esperar un tiempo más. FORMULA 07: En el autódromo capitalino la categoría llega hacer otra carrera del calendario con sus dos clases y otro parque interesante de autos donde desde las 9.30 has arrancan con su espectáculo. TALENTO: Otro fin de semana interesante desarrolló en la última presentación de la Asociación de Pilotos de Turismo Carretera Históricos el joven campanense Juan Manuel Rodriguez con el "portugués" como navegante con su cupecita que mostraron su talento a la hora de correr. CONTINUAR: Lo concreto es que continuarán hasta fin de año en este emprendimiento con todo su equipo que tiene como jefe a "Tatin" López contando con Nestor Rodriguez como asesor y Teodoro Alvarez como encargado de la planta impulsora, como se lee un equipo enserio. SUMARSE: Quien se está sumando a la categoría desde Capital Sarmiento es el recordado piloto de Alma Urbano Leguizamón que a bordo de un Ford Falcon hecho a nuevo y similar al que corrió "Perín" Gradassi estará en la alta competencia una vez mas. CONFIRMADO: Para todos aquellos que equivocadamente pensaron de su alejamiento de la categoría Kart Plus por parte del técnico Mario Rotundo el mismo fue confirmado por los propios dirigentes de esta categoría que están muy conformes con su trabajo y es más quienes hicieron transcender esta equivocada noticia que tengan cuidado a ver si aún no son sancionados ellos. Que no cunda el pánico! ABOCADO: Como ya dimos cuenta en esta sección el ex piloto Mariano Giozzi está abocado a su yegua adquirida para disfrutar de la misma y ya se sabe que se llama Sole y está enseñada para jugar al Polo. Estará allí el nuevo deporte de nuestro personaje? TRABAJAR: Los dirigentes del Club del Primer Automóvil Argentino Manuel Iglesias están trabajando de cara a la próxima fiesta a realizarse en nuestra ciudad donde todo el grupo de dirigentes en orden conjunta con el municipio esperan tener un nivel superior al del año anterior. Por suerte hay gente que resultó la exposición de la temporada anterior. TC 2000: La categoría vuelve al rodeo este fin de semana en el autódromo de Alta Gracia en la provincia de Córdoba por otra carrera del presente campeonato. Desde las 10.30 hs televisa Canal 13 a través del programa "Carburando". VIGENTE: El ofrecimiento de Rubén Salerno sigue vigente para el zarateño "Carly" Bava para sumarse a su equipo con un auto al TC 2000 pero más de doscientos setenta mil razones hacen que la operación aún no se concrete y todo siga muy tranquilo. POSITIVO: Luego de hacer la competencia de la Ruta 40 y también viajar a competir hasta Perú para saber donde se está parado con el cuatri el resultado obtenido fue positivo para Carlitos Debesa que ya se espera el próximo Dakar con todo lo que eso significa. LUGAR: Los amigos del piloto Gonzalo Conti aseguran que ya encontraron el lugar donde debe ir con su auto de carrera y es dejarlo en el Museo del Automóvil de nuestra ciudad para no seguir buscando más lugares. La gente es mala y comenta. P.A.K.O.: La categoría está desarrollando durante este fin de semana su gran premio con pilotos invitados con un parque interesante de máquinas. Desde las 9.30 hs arrancan con su espectáculo. ETAPA: El tema de asumir que el piloto entró en una etapa vinculada a la vejez se muestra ante los pedidos de encontrar, buscar, conseguir algún video que lo muestre a nuestro personaje Roberto Risco corriendo en la categoría Alma, pero el problema para los editores se complica porque los camarógrafos toman siempre a los de adelante y punteros de la carrera. En este tema el "Pingui" la tiene complicada vio. INTENCIÓN: Son esos pilotos especiales que nos entrega el karting nuestro de cada día, ellos van probando de un motorista a otro, de carrera en carrera con la única intención de estar en pista sin tener que hacerse cargo de los gastos que esto demande y más allá de cualquier resultado. La lista de este tipo de corredores es interesante y ya se está trabajando para implementar un sistema de la categoría que podía cambiar esta historia. FORMULA 5 METROPOLITANA: Visitan el autódromo capitalino para realizar otra carrera del campeonato con su habitual parque de autos donde utilizan el trazado número cinco. DECISIÓN: Parece que en el equipo se decidió armar el segundo auto que había quedado dañado y el Gol se está haciendo a nuevo ante la decisión tomada por Daniel Vidal que espera utilizarlo las últimas carreras reemplazado al Corsa. La idea es poder conseguir que desde la categoría le den otros elementos en el reglamento para ser más competitivo. FUROR: A propósito de Daniel Vidal el muchacho hizo furor desde su condición de Disc Jockey en la fiesta de los 100 años de la Escuela Normal a tal punto que ya lo pidieron para la fiesta de la primavera y también salió para realizar un evento casi familiar. Al parecer el "Chino" aún sabe como meter púa. Mirá vos! PAGAR: Aún nadie salió a confirmarlo pero tampoco a desmentirlo pero el piloto de la Clase Dos de Alma decidió encontrar un motorista para lograr tener un auto competitivo y anduvo buscando hasta llegar donde a la hora de correr tuvo lo deseado que no concuerda en el momento de pagar tal trabajo y por estos días todo está mal entre piloto y motorista. Aún no hay versión oficial de ningún lado pero lo concreto es que el auto no volvió a correr. En la categoría se lo extraña porque no deja box sin ir a pedir algún elemento. Que verguenza!! TURISMO ZONAL PISTA: La categoría retoma su actividad durante este fin de semana en el autódromo Juan y Oscar Galvez donde con sus dos clases están desarrollando otra fecha del campeonato. Desde las 10 hs arrancan con su propuesta deportiva. PODIO: El nene venía mostrando lo suyo y en el campeonato de karting de asfalto en Córdoba comenzó a confirmar sus condiciones es que Bautista Panetta salió segundo, hizo podio y se trajo su primer trofeo para su vitrina personal con tan sólo cinco años y sumó puntos para el campeonato en el kartódromo de Colonia Caroya. PRIMEROS: Continuando con la dinastía Panetta su hermano Santino también hizo de las suyas y estuvo entre los primeros sumando puntos para el presente campeonato y tambien se trajo su trofeo contando con la asistencia de su tío Federico y de su papá Diego. CORRER: A propósito de Federico Panetta este fin de semana estará corriendo en el Gran Premio de P.A.K.O: retomando un viejo amor con el cual en su momento le quedaron en su haber resultados positivos por su paso en karting. VIGENTE: La intención de concretar el circuito para los ciclomotores sigue vigente en la vecina ciudad de Zárate y hay buenas intenciones para llevar adelante este emprendimiento y ahora también le hicieron saber que este es un mes electoral y habrá que tomarse un tiempo más para definirlo. CUPECITA: De la mano de Raposo se sigue trabajando en la puesta a punto del chasis y el auto de Juan Pablo Galliano donde los trabajos se vienen desarrollando lentos pero convencidos de volver a armar la Cupecita con todos los adelantos que permite el reglamento del TC Bonaerense. EVALUAR: Dentro de este contexto "Juampi" ya sabe que el año está perdido a la hora de pelear el campeonato que es como arrancó el mismo y venía entreverado, entonces se decidió llegar para los dos últimas para poder evaluar todo la Cupecita y tener todo encaminado para la próxima temporada del TC Bonaerense. COPA BORA: La monomarca llega hasta el Autódromo de Rafaela para realizar otra carrera del campeonato durante este fin de semana. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Carreras Argentinas". ENDURO: La categoría está realizando otra carrera de su campeonato este fin de semana en el escenario de Saladillo si el tiempo así lo permite. Las inundaciones y las lluvias vienen provocando suspender en varias ocasiones donde viene participando German Henze representando a nuestra ciudad. TURISMO CARRETERA: La máxima ya está de lleno en la Copa de Oro y este fin de semana llega al autódromo de rafaela por otra carrera del Campeonato donde televisa el Canal de la TV Pública desde las 11 hs a través del programa "Carreras Argentinas". PRESUPUESTO: Maximiliano Garay tomó la decisión de volver a correr en la Clase Dos de Alma a bordo de un Fiat uno pero a la hora de l verdad no llegó con el presupuesto y debió dejar todo para más adelante. Querer a veces no es poder. TC PISTA: Una vez más la categoría llega al autódromo de Rafaela para realizar la segunda carrera de la Copa de Plata con otro parque interesante de autos. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Carreras Argentinas".

