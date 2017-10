La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 08/oct/2017 Fútbol Infantil:

El último con los primeros

Por Néstor Oscar Bueri











Néstor Oscar Bueri. Foto: Archivo.

Cuando nos juntabamos en la canchita del barrio a jugar a la pelota había un momento psicológico por el que todos debíamos pasar y era el armado de los equipos. La cuestión primera era quienes serian los seleccionadores. A veces eran los arqueros, pero para que no haya "robo", nunca los dos mejores jugaban en el mismo equipo y la otra cuestión era altamente angustiante principalmente para el que sabía que era el último en ser seleccionado. Uno se iba dando cuenta si avanzaba en su "talento" diario, si en vez de última era anteúltimo, ni hablar cuando llegaba al tercer puesto. Pero cuando se armaba el equipo para un campeonato escolar era distinto. Había una persona que seleccionaba. Ahí estaban todos, los que en el barrio se elegían primero y los que se elegían últimos, todos querían formar parte y jugar. Y entre todos estaba Pedrito, que siempre en el barrio quedaba último, orgullosamente último, creo que si jugaba solo también quedaba ultimo. Pedrito corría a los saltitos, sus zapatillas estaban blancas a la altura de los talones, sus anteojos "culo de botella" ni se movían, apoyados en su pequeña nariz a veces se rebelaban y Pedrito los acomodaba en su lugar usando su dedo índice en un solo movimiento rápido hacia arriba. Nadie le daba un pase, a veces la jugada iba por su lado, pero mientras veía a medias, se acomodaba los anteojos y reaccionaba, la pelota ya estaba en la otra punta y allá iba Pedrito a los saltitos persiguiendo su alegría. Pero lo que nadie sabía y no se enteraron era que Pedrito ausente de talento futbolístico era un excelentes relaciones públicas. Tanto insistió, pidió, hablo y demostró su espíritu combativo que formo parte del equipo. Pedrito y sus anteojos esperaban jugar aunque sea un ratito, paradito en el lugar de los suplentes, miraba, se acomodaba los lentes y alentaba a sus compañeros. Vestido con la misma camiseta verde y pantaloncito blanco se mezclaba su último lugar con todos los que eran primeros en ser elegidos. Para los que no lo conocían un niño con ausencia de habilidades estaba en el mismo equipo de los "mejores". Pero su espera tuvo premio y un día le tocó jugar. En su alegría se le desacomodaron los anteojos, miró para todos lados y preguntó "…para que lado tengo que patear..?.."...y ahí fue Pedrito, feliz, con sus saltitos de punta de pie, su dedo índice preparado y la felicidad de ser parte. Y de esto se trata...Ser parte...Considero que el futbol y todo el deporte infantil debe ser inclusivo. Se descubre que la felicidad de jugar no pasa por ser el mejor, todos juegan y nadie me asegura que entre todos está el próximo Messi. La felicidad pasa por el juego, de lo contrario siempre será una mera competencia dirigida por adultos. Si el jugar no es divertido no tiene razón de ser, no se considera el juego triste, no puede existir y no existe la persona que pueda quitarle a un niño la posibilidad de ser feliz jugando. Pedrito jugó, se divirtió y todos nos divertimos con él, lo que debería ser hoy lo fue muchos años atrás. Un juego donde todos juegan…de lo contrario no seria un juego HASTA LA PROXIMA

