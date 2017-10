Adiós a Oscar Sala, un histórico del radicalismo local y bonaerense

Oscar Sala. Q.E.P.D.

El exsenador provincial falleció este lunes a los 83 años. Fue colaborador cercano de Dellepiane y un referente de la UCR campanense. Sus restos están siendo velados en el Salón Blanco del HCD. Incluso el vicegobernador Daniel Salvador llegó anoche para despedirlo. Un histórico de la política campanense falleció ayer a los 83 años: se trata del exsenador provincial Oscar Sala, dirigente radical que fuera cercano colaborador del varias veces intendente Calixto Dellepiane. Sala fue un longevo militante de la Unión Cívica Radical, parte de la comisión directiva y presidente del Comité Radical local. Fue concejal y trabajó en el Municipio ocupando el cargo de subsecretario de Obras Públicas, rol desde donde ejercicio una destacada labor en las obras desplegadas por la gestión Dellepiane. En 1993 asumió una banca en el Senado de la Provincia de Buenos Aires en representación de la Primera Sección Electoral, habiendo encabezado la lista de candidatos. Fue legislador hasta el año 1997. Sala jugó luego un destacado papel en los armados electorales del radicalismo campanense, siendo un hombre de peso y consulta permanente. En diálogo con LAD, referentes radicales recordaron a Sala. El concejal de Cambiemos Luis Gómez comentó que lo conoció cuando en 1982 comenzó a militar en la Juventud Radical y pronto tomó familiaridad "porque venía del Urdinarrain igual que mis padres". "Era un tipo de relación cercana, caudillo, siempre fiel al lado de Dellepiane, haciendo el trabajo político para acrecentar su figura. Y cuando le tocó representar a Campana en la Legislatura tuvo una destacada actuación, consiguiendo muchas obras", aseguró. "Era un andador, un caminador, vivía para la política. Fue un referente del radicalismo a nivel provincial. Y si algo voy a recordar es que a pesar de todo lo que representaba, siempre te escuchaba y te preguntaba qué opinabas", afirmó el edil. Por su parte, Alberto Giordanelli sostuvo que "en estos tiempos donde está en boga la división entre la vieja y la nueva política, Sala hacía 60 años que caminaba la ciudad y había entendido que la política no es confrontación sino diálogo y acuerdo". Para el exdiputado provincial, "la UCR y la comunidad de Campana" han sufrido una gran pérdida. Prueba de la trascendencia de Sala en el territorio bonaerense la dio este lunes por la noche la presencia en el velatorio del vicegobernador Daniel Salvador, que llegó al Salón Blanco del HCD para despedir a su correligionario.

Foto que ilustra los tiempos en que Oscar Sala era la mano derecha del intendente Calixto Dellepiane





La salida del vicegobernador Daniel Salvador del velatorio de Oscar Sala, secundado por Alberto Giordanelli y Romina Buzzini de la UCR Campana. AMIGO DE SUS AMIGOS Romina Buzzini, actual presidencia de la Unión Cívica Radical de Campana, funcionaria de Desarrollo Humano, y candidata a concejal en las próximas elecciones se mostró particularmente dolida por la pérdida. En diálogo con La Auténtica Defensa, reflexionó: "Nos toca despedir a un histórico de la política campanense. Porque Oscar trascendió a la UCR. Su reconocimiento es como un gran hombre de la política. Oscar tuvo el honor de ser Senador Provincial y Vicepresidente de la Cámara durante su mandato. Además, fue Presidente del Partido en dos oportunidades". "Sin dudas fue un hombre de diálogo, aun en momentos del radicalismo en los que no pensamos igual, me pude sentar con él a hablar cordialmente. Es un día muy triste no solo políticamente, sino en lo personal, ya que a Oscar lo conozco desde antes de afiliarme a la UCR por la amistad que me une a Karina, su hija mayor. Un hombre muy reconocido en cada barrio de nuestra ciudad, de buenas anécdotas y grandes historias, un amigo de sus amigos, un gran jugador de truco. Durante mi adolescencia compartía muchas tardes de verano jugando al truco con Oscar". "El viernes pasado estuvimos compartiendo unas empanadas en el comité con correligionarios y amigos. Vino un rato a acompañarnos. Siempre le gustaba estar presente en todas las actividades partidarias y siempre nos daba su opinión en cuanto a los temas de actualidad. Nos pedía que representemos bien al radicalismo, que nuestro partido tenía mucho para dar en esta etapa de la Argentina y de Campana". "Desde ya, le hago llegar a todos los radicales en general y a su familia y amigos en particular mi pésame en este difícil momento".

El abrazo de Oscar Sala a Romina Buzzini, cuando asumió como presidenta de la UCR local, en diciembre pasado. SALUTACIONES Y CONDOLENCIAS EN LA EDICION





















Lamenta el fallecimiento del histórico dirigente de la @UCRCampana y Senador mandato cumplido, Oscar Sala. Abrazo a su flia y amigos pic.twitter.com/VXGev02JYN — Comunicacion2.0 (@Comunicacionucr) 9 de octubre de 2017 Chau Oscar, no tengo muchas palabras mas. Gracias por todo lo que me enseñaste. Q.E.P.D. @UCRCampana pic.twitter.com/muQrmxY5H0 — Romina Buzzini (@RominaBuzzini) 9 de octubre de 2017 Falleció Oscar Sala, un referente de la politica y del radicalismo campanense. #LaAutenticaDefensa envía condolencias a su familia. pic.twitter.com/JNPCQ0IheH — Fernando Andrioli (@frandrioli) 9 de octubre de 2017

Adiós a Oscar Sala, un histórico del radicalismo local y bonaerense

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: