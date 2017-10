La Auténtica Defensa. Edición del martes, 10/oct/2017 Regionales:

SECUENCIA MACABRA El domingo por la madrugada, hubo otro asesinato en Zárate. La víctima fue Javier Díaz, de 23 años, quien falleció en la calle Antártida Argentina con un disparo en el abdomen tras negarse a entregar su bicicleta. Así, con las hermanas Llanos García y el bebé que una de ellas estaba gestando, en un solo fin de semana fallecieron 4 personas por arma de fuego en Zárate. A esa secuencia macabra, se le suma el estremecedor hecho de la semana anterior en el que un bebé de 2 años habría sido abusado y luego asesinado por la pareja de su tía, quienes lo tenían a su cuidado mientras la madre del bebé estaba trabajando.

Tiene antecedentes penales y lo buscaban por haber cometido una "entradera" el mes pasado. Sospechan que participó del hecho en el que mataron a balazos a una mujer y su hermana embarazada el sábado a la madrugada, en Zárate. El bebé en gestación nació pero no sobrevivió. Fue detenido anoche en su casa de la calle Formosa, en el barrio Lubo de Campana, por personal de la comisaría 1ra. de Zárate y de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Zárate-Campana. Tiene 62 años, y está imputado en una causa previa por robo a mano armada. Pero por el "modus operandi" no se descarta que haya participado junto a otros sospechosos en la llama "Masacre de Zárate" que tuvo lugar del sábado por la madrugada. De acuerdo a las fuentes policiales, este sospechoso estuvo vinculado a la causa por el secuestro extorsivo del adolescente de Luján, Facundo Laffont, quien en 2003 estuvo 24 días cautivo hasta que su familia pagó un rescate de 245 mil pesos, aunque no llegó a ser juzgado en el debate oral realizado en 2007 y en el que otras siete personas recibieron penas de hasta 14 años de prisión. Los mismos informantes señalaron que, actualmente, el sospechoso sería investigado en un expediente a cargo del fiscal federal de Campana Pedro Rebollo y se encuentraría imputado en una causa por una "entradera" cometida el 5 de septiembre último en la casa lindante a la del intendente de Campana, Sebastián Abella. Fuentes periodísticas aseguraron que el fiscal a cargo de la investigación de la mencionada "entradera", Alejandro Irigoyen, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 del Departamental Judicial Zárate-Campana, había solicitado el 29 de septiembre último órdenes de allanamiento y detención del sospechoso radicado en barrio Lubo. En ese robo, los delincuentes habrían envenenado a los perros de las víctimas y habrían utilizado un Ford Mondeo color gris, similar al del triple homicidio cometido en Zárate, y el cual fue secuestrado en el domicilio del acusado. EL TRIPLE CRIMEN El fiscal Juan José Montani, de la UFI 6 de Zárate-Campana, investiga el hecho ocurrido a las 2.30 del sábado, en una casa ubicada en la esquina de Calle 2 y Pasaje Libertad, en el barrio 6 de Agosto de Zárate, por el cual fallecieron Carmen Rosa Llanos García, embarazada de siete meses, y su hermana Sergia Matilda Llanos García; ambas de nacionalidad boliviana. Se supone que al menos tres delincuentes entraron a robar a esa vivienda unos $60 mil que las víctimas tenían destinados a la compra frutas y verduras para el comercio que compartían junto a sus esposos. Según las fuentes, las hermanas Llanos García fueron asesinadas de dos disparos cada una, mientras que sus respectivas parejas, Heber y Samuel Quispe, también bolivianos y hermanos entre sí, resultaron heridos. Tras los asesinatos, un vecino que reside en la vivienda habría relatado a las autoridades que cerca de la 1, dos hombres se presentaron en su casa a mano armada y le exigieron que abandonara el lugar "porque tenían que hacer un trabajo". Cerca de las 3 volvió a su casa y un tercer hombre, a bordo de un Ford Mondeo gris le dijo que aún no habían terminado. Recién a las 5 pudo ingresar a su vivienda, donde en el comedor halló a su perro envenenado, una maza y un par de guantes de látex.

