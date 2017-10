La Auténtica Defensa. Edición del martes, 10/oct/2017 Axel Kicillof junto a Ruben Romano en una populosa ”Plaza Ciudadana”







El Diputado Nacional y ex Ministro de Economía visitó nuestra Ciudad y acompañó a los candidatos de Unidad Ciudadana en una charla con la gente. Respecto al Gobierno de Cambiemos, sostuvo: "Queremos que trabajen para lo que prometieron en la campaña". La lluvia y el granizo no pudieron opacar una gran convocatoria. Campana no fue una Ciudad más en la recorrida del ex Ministro de Economía y actual Diputado Nacional, Axel Kicillof. "Distritos tan industriales como estos son los que más sufren las consecuencias un programa económico que apunta a reducir el consumo de la gente, pero le proporciona al sector popular un duro revés con los tarifazos. Y como si esto fuera poco, nos someten a un endeudamiento histórico al que debemos ponerle freno" anticipó. Por eso, una gran cantidad de vecinos y militantes se agolparon en la Plaza Eduardo Costa, y le hicieron frente a una intensa lluvia y al granizo que, casualmente, cedió y permitió salir al sol cuando arribaban al escenario el legislador nacional, escoltado por los primeros candidatos a concejales de Unidad Ciudadana, el Dr. Rubén Romano, Romina Carrizo, José Insausti y Alejo Sarna. Por eso, en la previa al discurso de Kicillof, fue el propio Romano quien destacó: "No llueve más y es un buen presagio", para luego reconocer que "un ex Ministro de Economía de este País, que ha peleado en los foros mundiales por la soberanía económica, teniendo un éxito que han manchado en esta gestión, pueda visitarnos como un vecino más, con humildad, es todo un mérito". "Lo que estamos sufriendo en materia social en la Argentina es inédito, con la velocidad perdiendo derechos" sostuvo Romano. "Tras doce años, tenemos que enfrentarnos a la pérdida de derechos. Derecho a trabajar, a la salud, a la educación. Esta política neoliberal nos lleva a 200 km/h contra una pared. Vecinos de Campana, hay que despertarse y poner un freno a los abusos, para que juntos podamos volver a tener futuro" cerró. Luego, el esperado mensaje de Axel Kicillof llegó ante los aplausos de los presentes. "Hay 3 millones de bonaerenses que no están dispuestos a perder sus derechos en este experimento neoliberal, que ahora está conducido por los propios dueños de las empresas" dijo entusiasta, respecto a los resultados de las PASO, a los cuales consideró "la mejor encuesta que puede haber". Tras un repaso por los principales temas que hoy preocupan a la población, hizo foco (y por las características de nuestra Ciudad) en la situación del empleo, la industria y el comercio. "Los damnificados por las políticas de este Gobierno son principalmente los pueblos industriales como Campana y Zárate, que son los mismos que lograron sobreponerse al desastre que otro Gobierno, pero con las mismas ideas y los mismos tipos, hicieran en el 2001. No hay nada bueno del modelo de Macri para esta zona. Basta que como tenemos que lamentar que miles y miles de trabajadores hayan perdido el empleo. Y cuando un trabajador pierde su trabajo, esto se multiplica, porque deja de contratar a un albañil para su casa, de comprar en muchos comercios". Finalizado el acto, el actual Diputado Nacional junto a los candidatos de nuestra Ciudad saludaron a la gente, compartieron fotos, y cientos de muestras de cariño durante un largo rato.

AXEL KICILLOF Y RUBEN ROMANO, JUNTOS ANTE UNA MUCHEDUMBRE EN LA PLAZA EDUARDO COSTA Rubén Romano, invitado especial de Cristina Kirchner en el acto de Escobar La candidata a Senadora encabezó un acto en la vecina localidad, ante miles de personas. El primer candidato a concejal por Unidad Ciudadana Campana la acompañó en el escenario, y aseguró: "Somos parte de un proyecto de vecinos, que quieren hacer que las ciudades y el País, dejen de ser un negocio para pocos, y puedan volver a garantizar derechos y oportunidades para todos". "No vamos a parar hasta que vengan a inaugurar el hospital de Garín", dijo la candidata a Senadora Cristina Fernández de Kirchner, en un multitudinario acto que tuvo lugar en Maquinista Savio, Partido de Escobar. La referencia fue hacia uno de los centros de salud que quedó como un nuevo "elefante blanco". "Este hospital está casi terminado, cuando terminó nuestro gobierno estaba al 90 por ciento", afirmó CFK y dijo que "la salud pública se está desplomando". "En campaña anuncian coberturas gratuitas que ya existen y no inauguran los hospitales que ya están construidos", expresó al cuestionar nuevamente el plan de cobertura de salud promocionado por Macri. Junto a ella, sobresalió la presencia de un campanense en el escenario principal. Se trata del Dr. Rubén Romano, candidato a concejal de Unidad Ciudadana Campana. "Recibí la invitación especial de Cristina, y eso es algo muy motivador para quienes creemos que este proyecto es el que puede devolverle a la gente todo lo que el actual Gobierno de Cambiemos le ha quitado. En especial, la posibilidad de tener un futuro". Durante su discurso, la ex Presidenta pidió redoblar esfuerzos para concentrar el voto opositor en Unidad Ciudadana y sostuvo una vez más que Jorge Taiana debe ser el tercer senador por la provincia de Buenos Aires porque "es un hombre que nunca va a votar en contra de los intereses populares". De cara a los comicios, puso como ejemplo la "unidad del pueblo y de la sociedad en la calle" frente al fallo que benefició con el 2x1 a los genocidas y explicó que "de esto se trata el 22 de octubre, de poner en las urnas la unidad ciudadana para decir que no estamos de acuerdo" con las políticas del macrismo. A la salida del acto, Romano se encontró con un buen número de vecinos campanenses, quienes dada la proximidad del evento, viajaron para acompañarlo. "Somos parte de un proyecto de vecinos, que quieren hacer que nuestra ciudad y nuestro País, dejen de ser un negocio para pocos, y puedan volver a garantizar derechos y oportunidades para todos" concluyó el candidato a concejal.

