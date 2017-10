Oscar Sala: Amigo de sus amigos

NOTICIA RELACIONADA: Adiós a Oscar Sala, un histórico del radicalismo local y bonaerense Romina Buzzini, actual presidencia de la Unión Cívica Radical de Campana, funcionaria de Desarrollo Humano, y candidata a concejal en las próximas elecciones se mostró particularmente dolida por la pérdida. En diálogo con La Auténtica Defensa, reflexionó: "Nos toca despedir a un histórico de la política campanense. Porque Oscar trascendió a la UCR. Su reconocimiento es como un gran hombre de la política. Oscar tuvo el honor de ser Senador Provincial y Vicepresidente de la Cámara durante su mandato. Además, fue Presidente del Partido en dos oportunidades". "Sin dudas fue un hombre de diálogo, aun en momentos del radicalismo en los que no pensamos igual, me pude sentar con él a hablar cordialmente. Es un día muy triste no solo políticamente, sino en lo personal, ya que a Oscar lo conozco desde antes de afiliarme a la UCR por la amistad que me une a Karina, su hija mayor. Un hombre muy reconocido en cada barrio de nuestra ciudad, de buenas anécdotas y grandes historias, un amigo de sus amigos, un gran jugador de truco. Durante mi adolescencia compartía muchas tardes de verano jugando al truco con Oscar". "El viernes pasado estuvimos compartiendo unas empanadas en el comité con correligionarios y amigos. Vino un rato a acompañarnos. Siempre le gustaba estar presente en todas las actividades partidarias y siempre nos daba su opinión en cuanto a los temas de actualidad. Nos pedía que representemos bien al radicalismo, que nuestro partido tenía mucho para dar en esta etapa de la Argentina y de Campana". "Desde ya, le hago llegar a todos los radicales en general y a su familia y amigos en particular mi pésame en este difícil momento".

El abrazo de Oscar Sala a Romina Buzzini, cuando asumió como presidenta de la UCR local, en diciembre pasado.

Chau Oscar, no tengo muchas palabras mas. Gracias por todo lo que me enseñaste. Q.E.P.D. @UCRCampana pic.twitter.com/muQrmxY5H0 — Romina Buzzini (@RominaBuzzini) 9 de octubre de 2017

Oscar Sala: Amigo de sus amigos

