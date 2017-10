La Auténtica Defensa. Edición del martes, 10/oct/2017 Extraño episodio: Dejan droga sobre el auto de la esposa del intendente







Desconocidos dejaron un bagullo de marihuana en el capot de su auto. "No descartamos que haya sido un mensaje mafioso. El intendente tiene un fuerte compromiso en la lucha contra el narcotráfico", destacaron desde la Secretaria de Seguridad. La concejal Marina Casaretto fue protagonista de un misterioso episodio en la tarde del lunes, cuando desconocidos dejaron un envoltorio con marihuana en el parabrisas de su auto. El hecho fue descubierto, cerca de las 18.00 cuando la esposa del intendente, luego de hacer algunos mandados, fue a subir a su auto marca Toyota, que se encontraba estacionado sobre la calle San Martin, entre Güemes y De Dominicis. La concejal estaba con su pequeña hija, y al subir vio que en el capot le habían dejado un envoltorio. Al agarrarlo percibió un fuerte olor, similar al de la marihuana, por lo que de inmediato se dirigió a la comisaría local en donde radicó la denuncia. Allí se constató que se trataba de una importante cantidad de picadura de marihuana. Inmediatamente se verificaron cámaras de la zona, pero no se logró detectar a quiénes habrían colocado el envoltorio. "No descartamos nada, por eso hicimos inmediatamente la denuncia. Podría ser un mensaje mafioso, no nos olvidemos que el intendente lleva presentadas decenas de denuncias por venta minorista droga, que recibimos a través de los Buzones Vida", destacaron desde la Secretaria de Seguridad.

Paquete de droga dejado sobre el auto de la esposa del Intendente



