Por la séptima fecha del campeonato de la primera D, el auriazul no pudo traerse los 3 puntos en condición de visitante. Fue 1 a 1 ante Atlético Lugano. El conjunto local lo empató con un penal en el último minuto. El equipo de Campana no pudo aprovechar la oportunidad de recuperarse luego de la derrota de la fecha pasada ante Argentino de Merlo. Los dirigidos por Carlos Hernández viajaron en búsqueda de volver a la senda victoriosa y no lo pudieron conseguir por muy poco. Se sabía que era una parada difícil, pero el buen arranque del portuario en el torneo era esperanzador para traerse algo más que 1 punto desde Tapiales. El conjunto de Campana empezó ganando sobre el final del primer tiempo con gol de Germán Águila para ponerse en ventaja. Se mantuvo por la mínima diferencia durante la mayor parte del partido, pero luego de un gol anulado a los locales en el minuto ´79, el árbitro Agustín Knoth marcó el punto de penal para que Atlético Lugano consiga empatar en el minuto ´90 a través de la ejecución de Gastón Cueto. De esta manera el equipo de Hernández acumula 10 puntos luego de dos triunfos, cuatro empates y una derrota. SÍNTESIS DEL PARTIDO: ATLÉTICO LUGANO (1): Lucas Vera, Leonel Ybarra, Pablo Correa, Gustavo Varela, Fernando Magaldi, Alan Castillo, Pablo Vielma, Sebastián Fiorentino, Luciano Nigro, Gastón Cueto, Santiago Kojro. DT: Ariel Melián. PUERTO NUEVO (1): Rodrigo Ponce de León; Tadeo Mac Intyre, Paulo Boumerá, Antoni Rodríguez, Pablo Godoy; Maximiliano Díaz, Kevin Redondo, Michel Bustamante, Pablo Sosa, Nicolas Rodríguez y Germán Águila. DT: Carlos Hernández. Goles: 46´ Germán Águila (PUE), 90´ Gastón Cueto -p- (LUG) Amonestados: No hubo Expulsados: No hubo Árbitro: Agustín Knoth Estadio: LUGANO Observaciones: 79´ Gol anulado a Gastón Cueto (LUG)

BUSTAMANTE EN UN MANO A MANO CON EL ARQUERO QUE SE VA APENAS POR SOBRE EL TRAVESAÑO





Pablo Godoy volvió a la titularidad y jugó como lateral cumpliendo una gran labor





Jugada previa al gol portuario. Michel Bustamante distribuye la pelota.





Germán Aguila festeja su gol. la pelota acaba de ingresar al arco en el final del primer tiempo.





German Aguila conecta de cabeza en el área de Lugano. El arquero lográ detenerla, se le escapa y vuelve a recuperar la pelota



