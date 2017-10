La Auténtica Defensa. Edición del martes, 10/oct/2017 Basquet CCC:

Victoria del Club Ciudad de Campana como visitante







El conjunto que dirige Fabián Timmis obtuvo su segunda victoria vs Sportivo Pilar por 75-66. Fue por la 4ta fecha de la zona 3 del Torneo provincial de clubes. El equipo de Campana, luego de dos derrotas consecutivas, había ganado el pasado viernes 29 de Septiembre vs Astillero Río Santiago de Ensenada como local y este domingo 8 de octubre consiguió un nuevo triunfo con Francisco Santini como goleador campanense con 22 pts. A este le siguieron Camilo Cáceres con 12 puntos y Matías Nieto con 10, como los más destacados. El goleador del partido fue Francisco Ruiz con 30 pts (Sportivo Pilar). El primer tiempo finalizó 16-37 a favor del Club Ciudad de Campana. Durante el primer cuarto el equipo local sólo pudo marcar 2 pts y la primera parte culminó con una diferencia considerable de 16 unidades (2-18). En el desarrollo del tercer cuarto, el equipo local salió en la búsqueda de achicar la distancia pero no pudo conseguirlo y terminó con una diferencia de 18 pts a favor de los visitantes (37-55). Durante el último cuarto, Sportivo Pilar pudo acercarse y alcanzó reducir la diferencia a 5 pts cuando aún restaban por jugarse 4:39 min. Sin embargo, nunca pudieron ponerse en ventaja y los dirigidos por Timmis supieron mantenerse arriba en el marcador. De esta manera, los tricolores ganaron por segunda vez consecutiva, la primera como visitante. SÍNTESIS DEL PARTIDO: SPORTIVO PILAR (66): Federico Michelini 9, Leandro Hasenauer 7, Luis Sebastian Diaz 8, Alejo Fioretto 2 y Alejandro Mena 7 (FI). Francisco Ruiz 30, Juan Pablo Cáceres 3, Nicolas Oscariz 0, Lautaro Schefer 0 y Gonzalo Michelini 0. Entrenador: Sebastián Silva. CIUDAD DE CAMPANA (75): Damian Iglesias 3, Francisco Santini 25, Lautaro Toranzo 7, Matías Nieto 12 y Mauro Corvalan 9 (FI). Eliseo Iglesias 4, Camilo Cáceres 10, Guido Cadelli 0 y Emanuel Sayal 5. Entrenador: Fabián Timmis. Asistente Técnico: German Genero. Parciales: 2-18, 14-19, 21-18 y 29-20. Goleadores: Francisco Ruiz (Sportivo Pilar) con 30 unidades y Francisco Santini (Ciudad de Campana) con 22 unidades. Árbitros: Gustavo Zukowski y Pablo Cesio. Gimnasio: "La Caldera" (Club Sportivo Pilar).

