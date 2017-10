La Auténtica Defensa. Edición del martes, 10/oct/2017 ”Juan Ghione: Es necesario tomar medidas a favor de las PyMES







El candidato a concejal del Frente 1País se refirió a la problemática de las PyMES y las propuestas que impulsa el espacio. "Las PyMEs son generadoras de empleo, si seguimos así no van a poder sobrevivir" "Como sabemos, Campana es una ciudad altamente industrial, tenemos grandes empresas pero por sobre todo, hay una gran cantidad de PyMES que representan un engranaje fundamental en la economía de nuestra ciudad por la gran cantidad de puestos de trabajo que generan. Es por eso que nos preocupa mucho la crisis que están padeciendo. Los propios dueños de estas PyMES cuando conversamos nos dicen que ‘la están peleando’ para no tener que cerrar sus puertas. Es importante señalar que las PyMES son las más vulnerables a los vaivenes de la economía, por eso hoy se encuentran tan afectadas" explicó el candidato local. Desde los equipos técnicos de 1 País remarcan que la crisis que enfrentan las PyMES se produce principalmente por el peso de los impuestos y el costo de los servicios públicos, sumado a la caída del consumo. Juan Ghione remarcó las distintas propuestas que desde el espacio se están impulsando para favorecer a las PyMES: "dentro del Plan Económico Urgente que hemos presentado, hay un apartado especial que establece una serie de medidas para el fomento de las Pequeñas y Medianas industrias. A nivel local también presentamos distintos proyectos que generan una disminución de la presión impositiva para sacarles la soga del cuello, además de distintas medidas que fomentan la instalación de nuevos emprendimientos en nuestra ciudad". Para Ghione, la importancia de las PyMES es fundamental porque son generadoras de empleo "tenemos altas tasas de desempleo en nuestra ciudad y las pequeñas y medianas industrias son creadoras de puestos de trabajo, generan 2 de cada 3 empleos. Es por eso que necesitamos colaborar para que puedan sobrevivir a esta crisis. Lamentablemente al gobierno de turno no le interesa cuidar a este sector, ya que con las medidas que se toman se elige privilegiar a grandes grupos económicos y no a los que realmente lo necesitan y la reman todos días. Tenemos un ejemplo claro de esto con el caso de la construcción de la Termoeléctrica Manuel Belgrano II, donde el gobierno nacional dejó en manos de la voluntad de empresas particulares el desarrollo de la obra lo que deja a Campana sin la creación de miles de puestos de trabajo"



