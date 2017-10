Rubén Romano, invitado especial de Cristina Kirchner en el acto de Escobar

La candidata a Senadora encabezó un acto en la vecina localidad, ante miles de personas. El primer candidato a concejal por Unidad Ciudadana Campana la acompañó en el escenario, y aseguró: "Somos parte de un proyecto de vecinos, que quieren hacer que las ciudades y el País, dejen de ser un negocio para pocos, y puedan volver a garantizar derechos y oportunidades para todos". "No vamos a parar hasta que vengan a inaugurar el hospital de Garín", dijo la candidata a Senadora Cristina Fernández de Kirchner, en un multitudinario acto que tuvo lugar en Maquinista Savio, Partido de Escobar. La referencia fue hacia uno de los centros de salud que quedó como un nuevo "elefante blanco". "Este hospital está casi terminado, cuando terminó nuestro gobierno estaba al 90 por ciento", afirmó CFK y dijo que "la salud pública se está desplomando". "En campaña anuncian coberturas gratuitas que ya existen y no inauguran los hospitales que ya están construidos", expresó al cuestionar nuevamente el plan de cobertura de salud promocionado por Macri. Junto a ella, sobresalió la presencia de un campanense en el escenario principal. Se trata del Dr. Rubén Romano, candidato a concejal de Unidad Ciudadana Campana. "Recibí la invitación especial de Cristina, y eso es algo muy motivador para quienes creemos que este proyecto es el que puede devolverle a la gente todo lo que el actual Gobierno de Cambiemos le ha quitado. En especial, la posibilidad de tener un futuro". Durante su discurso, la ex Presidenta pidió redoblar esfuerzos para concentrar el voto opositor en Unidad Ciudadana y sostuvo una vez más que Jorge Taiana debe ser el tercer senador por la provincia de Buenos Aires porque "es un hombre que nunca va a votar en contra de los intereses populares". De cara a los comicios, puso como ejemplo la "unidad del pueblo y de la sociedad en la calle" frente al fallo que benefició con el 2x1 a los genocidas y explicó que "de esto se trata el 22 de octubre, de poner en las urnas la unidad ciudadana para decir que no estamos de acuerdo" con las políticas del macrismo. A la salida del acto, Romano se encontró con un buen número de vecinos campanenses, quienes dada la proximidad del evento, viajaron para acompañarlo. "Somos parte de un proyecto de vecinos, que quieren hacer que nuestra ciudad y nuestro País, dejen de ser un negocio para pocos, y puedan volver a garantizar derechos y oportunidades para todos" concluyó el candidato a concejal.

Cristina en Escobar, a su lado Ruben Romano

En un rato llega Cristina a Maquinista Savio, Escobar.

A partir de las 17 la vas a poder ver en vivo en nuestras redes. #CristinaEnEscobar pic.twitter.com/98dy9DDt7G — Unidad Ciudadana ☀️ (@UniCiudadanaAR) 9 de octubre de 2017

Rubén Romano, invitado especial de Cristina Kirchner en el acto de Escobar

