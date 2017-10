La Auténtica Defensa. Edición del martes, 10/oct/2017 Recuerdan la obligatoriedad de poseer cesto de residuos en cada vivienda







Una ordenanza regula tal disposición para mantener limpia la ciudad y evitar inconvenientes que afecten la salud de la población. Quienes no cumplan con esta disposición puede contraer sanciones. La Subsecretaría de Medio Ambiente recuerda a la comunidad que es obligatorio poseer cestos de residuos en las viviendas. Esta disposición se encuentra vigente por la Ordenanza N°4869/06 que establece en su artículo 1° la "obligatoriedad de que cada vecino frentista posea frente a su domicilio un canasto porta bolsa de residuos el cual deberá tener una altura adecuada (recomendable de mínimo 1.5 metros) para que no lo alcancen los animales y situado de tal forma que no entorpezca la circulación de los peatones por la vereda, ni dificulte el ingreso-egreso de los pasajeros, respecto a vehículos estacionados". Las viviendas multifamiliares, complejos habitacionales, edificios de departamentos deberán resolverlo de manera particular para cada caso. A su vez, en su artículo 2º, se establece la prohibición de disponer residuos en parterres, veredas, calles o en la vía pública en general. Y en el artículo 3º, se determina que los residuos deben ser dispuestos en bolsas herméticas destinadas para tal fin. Quienes no cumplan con lo descripto serán capaces de contraer sanciones contempladas en la normativa vigente. "La mala disposición de los residuos constituye una problemática que afecta no sólo la imagen de la ciudad sino también la salud de los vecinos. Por eso, solicitamos a los vecinos ser más responsables a la hora de disponerlos para evitar, entre otras cosas, la generación de focos de infección y mantener limpias las calles para evitar anegamientos", explicaron desde la Subsecretaría. Además, informaron que los restos de pasto deben estar embolsados y dispuestos a una altura tal que su retiro sea más accesible, se evite el contacto con animales, y se impida su dispersión en caso de lluvias.

El cesto debe estar colocado a una altura adecuada para que no pueda ser alcanzada por los animales.

#Dato Se recuerda la ordenanza municipal que establece la obligatoriedad de poseer cesto de residuos en cada vivienda y comercio pic.twitter.com/sBGk0UveXT — Daniel Trila (@dantrila) 10 de octubre de 2017

