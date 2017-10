La Auténtica Defensa. Edición del martes, 10/oct/2017 Fomento (Limitada 27)…

Por Hector Taborda





El 22 de agosto de 1952 se disputó por primera vez en el Autódromo Municipal "Ciudad de Buenos Aires", una competencia de la categoría que es motivo de esta nota. En la misma debutó Juan Américo Cabrera, volante de intensa y meritoria actuación, que nos representara a los campanenses a lo largo de 25 años. En el mes de junio de 1951 quedó constituida la Asociación Volantes Limitada 27, en la que ingresaban los propietarios de coches "de carrera", modelo hasta 1927 y los de modelo Campeón 1928 Chevrolet, o sea lo que se dio en llamar Categoría Fomento. Lionel Ambrossi fue su primer presidente y le correspondió el honor de la Presidencia Honoraria a Don Pablo Gómez Lastra, un incansable trabajador del deporte, quien en su labor periodística se encargó de respaldar esta pasión automovilística que se hizo importante, por el elevado número de corredores y tener competencias en los más variados circuitos de tierra de nuestro país. Desde el Valle de Río Negro a Teodolina en la provincia de Santa Fe, se escucharon los estampidos lógicos de los motores de esa época, que llevaron a las pistas la emoción de grandes jornadas. En la ciudad de Pigüé, el 3 de diciembre de 1919, nació Rubén Roux, que fuera Campeón de esta especialidad en los años 1951 y 1955 y ganador en nuestra ciudad en una de las carreras organizadas por el Club Ciclista Campana, al igual que en Zárate, con su inconfundible "negrita". En Camilo Aldao, Córdoba, el 2 de enero de 1917, nació Elpidio Tortone, otra destacada figura. Sus incuestionables condiciones de volante le significaron el título de Campeón en los años 1952, 1953 y 1954. Campana disfrutó de esta pasión deportiva que marcó una etapa de resurgimiento a partir del 12 de octubre de 1957, con aquel primer "Gran Premio de Cafeteras", que organizara el Club Ciclista Campana y en el cual triunfara en la última vuelta Don Silio Lorenzetti. Era el tiempo de ver correr al "Turco" Abid, "Nito" Sánchez, Emilio Corral, José Carmona, Santos Repullés, José Brown. José Kasianoff, Alcides "Chulín" Fernández y Hugo Giúntoli, este último compitiendo en la Fórmula Entrerriana. Y como no podía ser de otra manera, a la Cuna del Primer Autómovil Argentino "Manuel Iglesias", la Limitada 27 arribó el 12 de octubre de 1958 y la bandera de llegada se agitó por primera vez para Esteban Solián y al año siguiente Rubén Roux. Luego nuevos halagos para Juan C. Márquez, Sotro, Alfredo Coronel y el "Flaco" Ortenci. En esa época, la fiesta del deporte "tuerca" se hizo realidad en dos circuitos callejeros. Primero en la zona de la entidad, luego se trasladó a la actual Plaza 1º de Mayo y como el entusiasmo crecía, nació el Autódromo del Club Villa Dálmine, en la que fuera su primera sede social. En el año 1970 esta categoría vivía su pleno desarrollo. La capacidad de los preparadores se unió a la de los chapistas que conformaron las más variadas máquinas, las cuales tenían mayor potencia y por ende se acrecentaba la velocidad. El domingo 28 de abril del año ya citado, el lugar del encuentro fue la localidad de Rivas, en la provincia de Buenos Aires, donde entrenó su Ford "T", Héctor Farina, campeón en otra categoría en sus pagos de Pergamino. En la misma se volvieron a encontrar dos grandes amigos, respetados por todos y animadores de innumerables competencias, como fueron Américo Cabrera y Orlando Sotro, quienes en ese circuito de tierra tuvieron una meritoria actuación. En las pruebas de clasificación, entre 30 autos, Orlando Sotro fue escolta de Oscar Carpinetti y Américo Cabrera ganó su serie al superar en la última vuelta a Bulla de Arrecifes. En la gran final, el polvo de la tierra no se sacudió en vano. Sotro, Cabrera y Carpinetti con el Chevrolet que fuera de aquel notable campeón, Alfredo Coronel, a quien vimos ganar en el Autódromo de Villa Dálmine. La limitada 27 o Fomento, fue el pasado domingo, motivo de un merecido homenaje por medio del Club del Primer Automóvil Argentino y un grupo de colaboradores, por los 60 años que cumplirá el Club Villa Dálmine y recordando cuando la citada categoría tuvo su feliz desarrollo en el Autódromo "violeta".

