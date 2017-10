Afirman que las calles paralelas a la Colectora están en mal estado y que eso complica la circulación. Paralelamente, iniciarán gestiones para reflotar la sociedad de fomento del barrio que, aseguran, hoy no tiene funcionamiento. Vecinos de La Josefa agradecieron al Municipio haber incrementado los trabajos de mantenimiento y de mejora infraestructural en el barrio, aunque señalaron que todavía queda mucho por hacer. En diálogo con la Auténtica Defensa, Marcelino Monzón, un vecino de la calle Francisco Fernández, contó que días atrás una cuadrilla de municipales limpió todas las zanjas a la redonda, lo que desobstruyó el paso de los efluentes y evitó que se continúe acumulando agua servida. Sin embargo, aseguró que el estado de las calles sigue siendo e problema principal. "Está lleno de pozos", afirmó sobre su cuadra, ubicada entre las calles Di Luca y Felix Fernández. Una recorrida de este medio constató la difícil circulación que ofrece el lugar, en especial en las calles paralelas a la Colectora. Además, indicó sobre la acumulación de agua cloacal en Di Luca y Kuperman y solicitó la construcción de veredas en las inmediaciones de la Escuela Nº10 para que los chicos "no tengan que transitar por las calles". Monzón reconoció que algunas calles del barrio han sido asfaltadas mientras que a otras se les realizó un nuevo entoscado, aunque cuestionó la vaguedad de las respuestas que recibe por parte de las autoridades cuando efectúa los reclamos. "A mí no me gusta mentirle a la gente", señaló en referencia a la falta de precisiones a la hora de entrevistarse con sus vecinos para trasladarles la información oficial. La seguridad fue otro de los pedidos. Para Monzón la Policía debe reforzar su compromiso, mientras que para otro vecino del barrio, Lautaro Rodríguez, la presencia del Comando Patrulla se ha visto incrementada en los últimos tiempos. "Se ve la patrulla que circula, mejor que antes está. Entra más seguido y da más vueltas", aseveró. Desde que asumió la conducción gobierno, Abella ha desplegado importantes obras en casi todos los barrios de la periferia campanense y, si bien no ha sido el destinatario principal, La Josefa no luce igual que en otras épocas. La gestión ha pavimentado la calle Maggio desde Padre Martino hasta Zavalía y la Di Luca hasta Sautón, lo que representan 17 cuadras de asfalto para el barrio, uno de los más grandes de la ciudad. Asimismo, gracias a un convenio firmado con Nación, se construyó un Centro Recreativo, que cuenta con un playón deportivo y áreas para la realización de talleres y otras actividades comunitarias. Durante su inauguración se anunció además que se extenderá al 95% del barrio la red de gas natural. Por otra parte, en materia de prevención del delito el barrio quedó incluido en la zona 5 de patrullaje policial, delimitada por la Colectora Norte, avenida 6 de Julio, calle A. Viola, barrio Lubo, La Josefa y Parque Industrial. REFLOTAR LA SOCIEDAD DE FOMENTO Monzón y los vecinos que lo acompañan quieren reflotar la sociedad de fomento, entidad que, aseguran, "figura pero hoy no hay nadie" conduciéndola. "Acá no hay nada, por eso estamos peleando por ella", afirmó. "Nosotros hicimos a pulmón esa sociedad de fomento y es una lástima dejarla fundir como se está haciendo. Nosotros teníamos (clases de) computación, deportes, gimnasia: teníamos de todo", recordó. La semana próxima el grupo de vecinos tendrá una reunión con autoridades municipales para intentar normalizar el funcionamiento de la institución barrial.

El vecino Marcelino Monzón en diálogo con La Auténtica Defensa





VECINOS DE LA JOSEFA RECONOCEN EL TRABAJO DEL MUNICIPIO, AUNQUE QUIEREN SOLICITAR ALGUNOS TRABAJOS NECESARIOS TODAVÍA PENDIENTES. EN LA FOTO PUEDE VERSE LA LIMPIEZA DE ZANJAS RECIENTE



Vecinos:

En La Josefa reconocen los esfuerzos del Municipio en su barrio, pero piden más obras

