La Subsecretaría de Medio Ambiente informa cómo proceder ante casos de emergencias ambientales

A través de la línea 155 80353 los vecinos pueden denunciar escape de gases, olores fuertes, explosiones, ruidos provenientes de la actividad industrial, problemas de agua de consumo (cuando persista durante 10 horas). También disponen de una línea gratuita del OPDS 0800-222-1362.

A los efectos de resguardar la integridad de las personas y evitar, la Subsecretaría de Medio Ambiente brinda recomendaciones sobre cómo proceder ante casos de emergencias ambientales.

En tal sentido, informó que estos sucesos pueden causar graves daños al ambiente, así como la pérdida de vidas humanas y bienes. "Son el resultado de factores naturales, tecnológicos o provocados por el ser humano, o una combinación de estos factores", especificaron.

Por ello, uno de los objetivos de dicha Subsecretaría es dar respuesta ante denuncias de accidentes y situaciones de emergencia industrial con el fin de verificar la situación, investigar y determinar el nivel de peligrosidad o riesgo potencial al que se encuentra expuesta la población y el ambiente circundante.

"En caso de que el vecino requiera información con respecto a emergencias ambientales industriales, recomendamos dentro de sus posibilidades ingresar a la página web del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible - www.opds.gba.gov.ar - y observar en la ventana denominada Mapa de Alertas Tempranas cuáles son las industrias que se encuentran en paradas programadas o con algún problema operativo".

Además aseguró que es muy importante que ante un evento de emergencia ambiental relacionado con las industrias de la zona, el vecino efectúe la correspondiente denuncia a través de la línea gratuita del OPDS 0800-222-1362 "lo que le permite conocer a la Provincia el accionar, funcionamiento, nivel de compromiso ambiental y cumplimiento de la normativa que presenta cada una de las industrias"

El Municipio también cuenta con una línea telefónica de emergencias ambientales (03489) 15-580353 para denuncias referidas a escape de gases, olores fuertes, explosiones, ruidos provenientes de la actividad industrial, problemas de agua de consumo (cuando el inconveniente persista durante 10 horas), entre otros.

No obstante, explicaron que "la misma debe ser utilizada para denunciar hechos que impliquen un grave peligro de daño inminente tanto para los habitantes como para el medio circundante y no ocupar la línea por otro tipo de circunstancias que no se condigan con una urgencia ya que al hacerlo se está obstaculizando la rápida respuesta ante casos de emergencia".