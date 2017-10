La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 11/oct/2017 El Jardín de Infantes 903 ”Manuel Iglesias” de Barrio Lubo recibió una visita musical desde Galicia







El grupo Sons da Mina en su paso por la ciudad de Campana les brindó una presentación de música de aquella región. Fue en el marco de su visita a varios establecimiento educativos. También estuvieron en la Escuela de Arte. Suele decirse que cada momento es único, que hay que sacarle el jugo y exprimir al máximo la situación. Así lo ha hecho el grupo de artistas gallegos "Sons da Mina" que estuvieron en nuestra ciudad una semana, acompañando la comitiva oficial del alcalde de Vila de Cruces, Jesús Otero Varela. Integrado por José Ramón Otero Rodríguez, Fabián Soto Mazás, Álvaro Couto Botana, Yoli Llolync, Pachi Quinteiro, Tamara Quintas y la pequeña Manuela Quinteiro (8 años hija de Pachi), deleitaron con su música a cientos de vecinos y no podían faltar en el jardín de infantes que lleva el nombre del constructor del Primer Automovil Argentino, Manuel Iglesias; quien naciera en Carbia (Galicia) en 1870. Con el orfebre Walter Melo como anfitrión en la ciudad, el artista expresó que "Es buenísimo que en mi pueblo se pueda escuchar la música gallega realmente de forma tradicional. Ellos muestran música y formas de tocar que tienen cientos de años" Durante su visita al jardín 903 Manuel Iglesias del Barrio Lubo, La Auténtica Defensa estuvo presente dialogando con los integrantes de la agrupación y con la directora del establecimiento. "Los chicos se involucran en las actividades y en la historia de la mano de los docentes y los artistas", afirma Rosana Paredes directora. El grupo Sons da Mina se gestó hace cuatro años en Fontao (Vila de Cruces), y se distinguen de su zona en Galicia por tocar música tradicional como ellos lo llaman el folklore gallego. "La combinación de voces con la música y los ritmos con la percusión es fundamental, es un típico grupo de gaitas y percusión pero acompañados de voces tanto de chicas como de chicos", explica José Ramón. Por su parte Yoli define la situación vivida como increíble "los niños son muy sinceros, con su cara, sus gestos con todo lo que hacen. Desde que empezamos la ruta por los colegios hablábamos que es una pena que no tengamos la posibilidad de hacer esto porque nuestros trabajos no nos permite estar juntos en el tiempo que los niños están en la escuela". Además resaltó que la música permite "transmitir emociones y alegrías, da igual la edad y el origen; porque la música es universal". Luego de cantar tres temas musicales con los chicos y hacerlos bailar al compás de los instrumentos; el grupo musical gallego tuvo la oportunidad de ver la proyección de un video realizado por los propios niños del jardín sobre la vida de Manuel Iglesias. José Ramón destacó que fue una experiencia muy positiva. "Estamos conociendo otras costumbres, otro país y otra forma de vida; que aunque en muchas cosas el modo de vida es muy parecido, hay otros aspectos distintos". Álvaro, quien toca la Gaita en el grupo, contó el origen del nombre "Sons da Mina" (en castellano "Sonido de la mina"). "Somos un grupo que está relacionado con las minas de la Estación de Wolfram, en la zona de Vila de Cruces, provincia de Pontevedra. Nuestro centro logístico de ensayos esta en las minas de las breas". "Son muchos sentimientos acumulados en tan poquito tiempo, estamos en las nubes y creo que hasta que no lleguemos a nuestra casa y estemos solos; no nos daremos cuenta de todo lo vivido. Tendremos que reciclar todo. Nos llevamos el cariño de la gente y muchas experiencias compartidas", detallaron. Comenzaron su presentación frente a la reinauguración del Primer Automóvil Argentino, luego hicieron su participación en el Teatro Pedro Barbero. Tuvieron la oportunidad de ser participe en Buenos Aires Celebra Galicia, fueron agasajados por la Asociación Unión residentes de Carbia -ex Vila de Cruces- en la ciudad de Paso del Rey (partido de Moreno) y también se presentaron en el Teatro Avenida en Capital Federal el domingo por la noche. El lunes, de nuevo en Campana visitaron la Escuela 16, el Jardín 903, la Escuela de Arte y ayer martes visitaron el espacio Abriendo Caminos y el Grupo Esperanza. Hoy miércoles vuelven a sus pagos recargados de momentos que quedarán por siempre en su paso por Campana.

SELFIE JUNTO AL GRUPO "SONS DA MINA" DE MAESTRAS CON LOS CHICOS DEL JARDÍN "MANUEL IGLESIAS" Y WALTER MELO

#Video #Ahora los artistas gallegos Son da Mina visita el jardín de infantes 903 Manuel Iglesias en el barrio Lubo pic.twitter.com/MzS4iSg5At — Magui Felizia (@mawifelizia) 9 de octubre de 2017

El Jardín de Infantes 903 ”Manuel Iglesias” de Barrio Lubo recibió una visita musical desde Galicia

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: