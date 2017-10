Fue 2 a 2 tras estar dos veces debajo en el marcador. Bárbara Brezzi y Oriana Comuzzi convirtieron los goles. Con este empate, las campanenses suman su segundo punto del Torneo Reubicación y se encuentran muy comprometidas en la anteúltima posición. En un partido vibrante, parejo y de muchas emociones, el equipo de primera división femenino del Campana Boat Club empató 2 a 2 contra San Cirano "B". El encuentro se jugó el pasado sábado 7 en Campana, y fue el recupero de la cuarta fecha del campeonato de Reubicación EFZ2 de la Asociación de Hockey de Buenos Aires. El equipo de Santiago Castaño comenzó el partido enchufado y con mucha movilidad. Pero tal como sucedió ya en varios partidos, le convierten un gol inmerecido y se complica. El sábado, la reacción fue veloz: antes de finalizar el primer tiempo Bárbara Brezzi anotó un verdadero golazo y emparejó el marcador en 1. En el segundo tiempo, y a pesar de que el Boat era más, San Cirano volvió a ponerse en ventaja. Cuando todo parecía perdido, un gol agónico y desde el suelo de Oriana Comuzzi en el arco que da contra las vías del tren le dio el empate y un punto al club de la ribera. San Cirano estaba antepenúltimo, inmediatamente encima del CBC, antes de comenzar el recupero de esta cuarta fecha. Con el empate obtenido en la cancha "Héctor Franco" y la derrota de Belgrano Athletic Club "C" ante Los Andes, las de Villa Celina llegaron a 8 puntos y escalaron una posición. Belgrano "C" quedó ahora antepenúltimo con 7 puntos, y el Boat Club anteúltimo, bastante lejos, con 2. De acá en adelante al CBC solo la sirve ganar para lograr el objetivo de mantener la categoría. El plantel de primera categoría del Campana Boat Club estuvo integrado el sábado por Agustina Mayer (capitana), Romina Guerrero (arquera), Bárbara Brezzi, Oriana Comuzzi, Candela Corrata, Julieta Dabusti, Melina Dabusti, María Eugenia Díaz, Paula Fernández, Jorgelina Iparraguirre, Fátima Lievtier, Florencia Núñez, Camila Pérez Johanneton, Damiana Pinto, Constanza Santini y Camila Tenembaum. La fecha, el recupero de la cuarta (originalmente suspendida por lluvia), se completó con los siguientes resultados: Club Universitario de Buenos Aires "B" 1 - 1 Santa Bárbara "D"; Pucará "C" 0 - 2 Belgrano Day School; Los Andes 2 - 0 Belgrano Athletic Club ´´C´´; San Isidro Club ´´C´´ 1 - 0 Almafuerte; Liceo Naval ´´B´´ 2 - 1 Pueyrredón. Además del partido de primera división, se recuperaron el sábado los de las categorías intermedia y quinta. En inter, fue derrota del CBC por 3 a 1, con gol de Candela Corrata. En quinta, fue 2 a 1 para las campanenses con tantos de Juana Carabillo y de Lucía Gelosi. PROXIMA FECHA El domingo, víspera del feriado, el CBC deberá viajar a San Isidro a enfrentar a SIC "C", que está actualmente en la tercera colocación de la tabla. Será una parada complicada, con la presión de saber que lo único que sirve a los fines de la permanencia es conseguir los tres puntos. Completarán la fecha, la octava: sábado 14: Pucará ´´C´´ vs. Pueyrredón. Domingo 15: Belgrano Athletic Club "C" vs. Santa Bárbara "D"; Belgrano Day School vs. Almafuerte; Club Universitario de Buenos Aires "B" vs. San Cirano "B"; Los Andes vs. Liceo Naval "B".



Hockey femenino:

Empate del Boat Club ante San Cirano ”B”

