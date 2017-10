Fue el sabado 7 por la fecha 23 del grupo 2 en el torneo de la URBA. Los dirigidos por César Gigena ganaron en condición de local frente a Atlético y Progreso 19-7. Restan tres fechas por jugarse y los de Campana van en busca de salir de la zona de descenso. El equipo del Club Ciudad actualmente se encuentra en la anteúltima posición. Los dos últimos descienden directamente. Por otra parte San José, ubicado en la última posición, también ganó, al igual que San Marcos, hoy en zona de repechaje junto a Tigre Rugby. El tricolor se puso rápidamente en ventaja a los dos minutos de juego a través de un Try convertido por Fernández. Calvi convirtió para ponerse 7-0. El segundo Try llegaría en el minuto ´18 marcado y convertido también por Calvi. Antes de finalizar el primer tiempo, Moreno anotó un Try sin conversión para irse al descanso 19-0 en el marcador. En el segundo tiempo, los locales no tuvieron demasiados inconvenientes y sólo recibieron un Try con conversión a los veinticinco minutos. Los de Gigena no marcaron en la segunda etapa y el resultado final fue 19-7. El objetivo es ganar los tres restantes para lograr al menos terminar ubicados en zona de repechaje (11ma y 12ma posición). Esto le daría a los de Campana una chance más. Esta consiste en jugar un partido más de eliminación directa en condición de local frente al tercero o cuarto de la tercera división para mantener la categoría. Ciudad de Campana formó con: Santiago Sautón, Nicolás Adrián Fernández, Leonardo Vega, Andrés Moreno, Federido Sfreddo, Carlos Díaz, Cristian Pujol, Adrián Lugo, Martín Lescano, Juan Francisco Calvi, Franco Barco, Alexis Velez, Cristian Giles Delgui, Facundo Cerda y Nazareno Alaguibe. El banco de suplentes estuvo integrado por Leonardo Madalón, Ariel Molina, Leandro Francica, Marcos Mozzati, Andrés Kibisz, Juan Cruz Passerini, Cristian Paz Rivarola, Nicolás Roggero, Didier Martín Galeano y Franco Velazquez. El sábado próximo el CCC debe enfrentar a San Andrés en condición de visitante. RESULTADOS FECHA 23: San José 27-15 Areco Rugby; Los Cedros 37-10 Tigre Rugby; San Marcos 29-28 Varela Jr.T.F; San Pedro17-20 El Retiro; Las Cañas 37-34 Argentino de Rugby; Mercedes Rugby 21-38 San Andrés; Ciudad de Campana 19-7 At. y Progreso. POSICIONES: 1) San Andrés 100 puntos 2) Los Cedros 78 puntos 3) Areco RC. 77 puntos 4) Varela Jr.75 puntos 5) El Retiro75 puntos 6) Las Cañas R.C. 68 puntos 7) Atl. y Progreso 65 puntos 8) Argentino de Rugby 58 puntos 9) T. F. de San Pedro 45 puntos 10) Mercedes R.C 31 puntos 11) Tigre R. C. 29 puntos 12) San Marcos 26 puntos 13) Ciudad de Campana 23 puntos 14) San José 20 puntos. FECHA 24 (a jugarse el sábado 14 de Octubre): Argentino de Rugby vs. Mercedes Rugby El Retiro vs. Las Cañas Varela Jr. vs. T.F. San Pedro Tigre Rugby vs. San Marcos Areco Rugby vs. Los Cedros At. y Progreso vs. San José San Andrés vs. Ciudad de Campana.



Rugby:

Nueva victoria del CCC para mantener la esperanza

