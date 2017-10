Luego del empate ante Lugano, el conjunto de Hernández va por la recuperación para seguir en la pelea. La fecha la abren Claypole y Real Pilar, el viernes desde las 15:30 hs. El portuario se ubica en la sexta posición junto a Deportivo Paraguayo con 10 unidades. La tabla la lideran Gral Lamadrid y Argentino de Merlo con 16. Al conjunto de Campana le toca nuevamente jugar un Lunes. Esta vez, de local frente a Victoriano Arenas desde las 15:30 hs con el arbitraje de Edgardo Kopanchuk. Luego de un arranque muy positivo, Puerto Nuevo cayó ante Argentino de Merlo y empató frente a Atlético Lugano. Pero aún resta una mitad del torneo y los de Campana van por prenderse en la lucha de arriba nuevamente. Programación 8va fecha Viernes 13 de Octubre: 15:30 Claypole vs Real Pilar / Ramiro Magallán Sabado 14 de Octubre: 15:30 Atlas vs Centro Español/ Gonzalo Pereira Domingo 15 de Octubre: 15:30 Yupanqui vs Liniers/ Franco Acita Lunes 16 de Octubre: 15:30 Argentino (M) vs Gral. Lamadrid/ Tomás Diulio. 15:30 Muñiz vs Lugano/ Sebastián Habib. 15:30 Puerto Nuevo vs Victoriano Arenas/ Edgardo Kopanchuk. 15:30 Dep. Paraguayo vs Juventud Unida/ Lucas Brumer. 15:30 Central Ballester vs Argentino (R)/ Sebastián Martínez



Imagen ilustrativa. Foto: Archivo.



Primera D:

Por la octava fecha Puerto Nuevo se mide ante Victoriano Arenas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: