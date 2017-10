La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 11/oct/2017 Primera D:

Por la octava fecha Puerto Nuevo se mide ante Victoriano Arenas







Luego del empate ante Lugano, el conjunto de Hernández va por la recuperación para seguir en la pelea. La fecha la abren Claypole y Real Pilar, el viernes desde las 15:30 hs. El portuario se ubica en la sexta posición junto a Deportivo Paraguayo con 10 unidades. La tabla la lideran Gral Lamadrid y Argentino de Merlo con 16. Al conjunto de Campana le toca nuevamente jugar un Lunes. Esta vez, de local frente a Victoriano Arenas desde las 15:30 hs con el arbitraje de Edgardo Kopanchuk. Luego de un arranque muy positivo, Puerto Nuevo cayó ante Argentino de Merlo y empató frente a Atlético Lugano. Pero aún resta una mitad del torneo y los de Campana van por prenderse en la lucha de arriba nuevamente. Programación 8va fecha Viernes 13 de Octubre: 15:30 Claypole vs Real Pilar / Ramiro Magallán Sabado 14 de Octubre: 15:30 Atlas vs Centro Español/ Gonzalo Pereira Domingo 15 de Octubre: 15:30 Yupanqui vs Liniers/ Franco Acita Lunes 16 de Octubre: 15:30 Argentino (M) vs Gral. Lamadrid/ Tomás Diulio. 15:30 Muñiz vs Lugano/ Sebastián Habib. 15:30 Puerto Nuevo vs Victoriano Arenas/ Edgardo Kopanchuk. 15:30 Dep. Paraguayo vs Juventud Unida/ Lucas Brumer. 15:30 Central Ballester vs Argentino (R)/ Sebastián Martínez



Imagen ilustrativa. Foto: Archivo.



