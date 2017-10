Abal Medina ratificó el apoyo del PJ a ”Ruli” Galarza

"Estamos simplemente donde hay que estar: en el Partido Justicialista. Los que quisimos estar acá somos nosotros. Otros no quisieron", dijo el Senador Nacional. Galarza aseguró: "Dios está en todos lados, pero primero atiende en el centro de la ciudad" y también le contestó veladamente al Cristinismo local. Sin tanto bombo ni cotillón, pero estrenando a todo volumen una pegadiza cumbia que alienta a votar a Ruli Galarza para concejal, el martes por la tarde el Senador Nacional Juan Manuel Abal Medina visitó la sede del Partido Justicialista de Campana. Lo hizo por segunda vez en 90 días, y fue más una visita más bien reflexiva y de intercambio de ideas, cargada de mensajes para los militantes presentes, en su gran mayoría de los barrios de Campana. Incluso estuvo presente Raúl Quirino, de Vecinos Autoconvocados, quien le presentó al Senador una serie de documentos vinculados a "los graves problemas humanos, territoriales y ambientales que padece el pueblo de Campana a causa del sometimiento del Estado Municipal a los negocios de las corporaciones dominantes". A la hora de dirigirse a los presentes, Ruli Galarza (quien estuvo acompañado por los candidatos a concejal Marisa Chirino, Juampi Fernández y Blanca Águila) puso el acento en que en el resto de las listas, todos los candidatos con posibilidades de asumir una banca en el Concejo Deliberante son vecinos del centro de la ciudad. "Entonces –le dijo a los militantes- hay que pelear fuertemente por meter concejales que representen a los barrios de Campana. Para representar a los barrios, uno tiene que conocer. Tiene que haber vivido y tiene que sentir y pensar cómo piensa la gente con esas necesidades. Por eso es tan importante que ustedes puedan transmitir que en el caso mío, como el de Marisa, o el de Blanca, que somos gente de los barrios. A mí me tocó vivir 28 años en los barrios. Primero en La Josefa y luego en Otamendi. Entonces sé las cosas que pasan, sé que Dios está en todos lados, pero primero atiende en el centro de la ciudad. Porque si ustedes recorren el centro de Campana se van a encontrar con que hay luz, pavimento, cloacas, agua, incluso presencia policial y cámaras. El Hospital San José está a no más de 15 cuadras. Es decir: las necesidades son muy pocas en el centro. Quienes realmente tienen necesidades son los vecinos de los barrios. Y a mí me parece que desde que terminó su mandato Pocho Sánchez, los barrios no tuvieron más su representación en el Concejo Deliberante". PERONÓMETRO Más adelante, Galarza contestó veladamente a algunos sectores de Unidad Ciudadana que lo acusan de ser funcional a oficialismo porque supuestamente divide los votos que podría sumar el Cristinismo. "Nosotros queremos ser claros en algunas cuestiones: esto no se trata de 6 mil o 10 mil votos. Se trata de un proyecto nuevo que encabeza Florencio Randazzo, basado en el valor de la palabra. En cumplir lo que se dice. Cuando uno le da la mano a alguien, se la da hasta el final. Nosotros no nos fuimos a ningún lugar. No tenemos por qué estar explicando por qué estamos en el Partido Justicialista, si estuvimos siempre trabajando en el mismo lugar. Independientemente de un resultado, nosotros marcamos una posición: el valor de la palabra, la militancia vale", remató. Por su parte, el Senador Abal Medina, sumó su mirada a nivel provincial y nacional: "Llamamos a votar a favor del futuro. No estamos en contra de nadie. No llamamos a votar en contra de Cristina, como hace el gobierno; o lo que hace Cristina pidiendo votar contra el Gobierno. No votan a favor de nada. Por eso es una campaña sin propuestas, sin debate, ni agenda. Recién el vecino (por Raúl Quirino) me acercó el tema de los humedales, por ejemplo. Y tiene razón: son temas que no se están discutiendo porque hay un acuerdo mutuo: al gobierno le conviene discutir con el pasado para no hablar del presente. Nosotros no queremos discutir los problemas del pasado, sino los del presente mirando al futuro (...) Como dijo Ruli, estamos simplemente donde tenemos que estar. El peronómetro no lo tiene nadie, pero estamos simplemente donde hay que estar: en el Partido Justicialista. Los que quisimos estar acá somos nosotros. Otros no quisieron", dijo y aseguró que luego de las elecciones, el Partido Justicialista "le reclamará al gobierno lo que requiere la Argentina: un gran acuerdo económico y social".

