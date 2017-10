La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 12/oct/2017 Reclamo colegiado:

Hasta el mediodía sólo atenderán las farmacias de Turno







Los farmacéuticos de la ciudad hoy protestan en Corte Suprema de la Nación. Es en defensa de la ley que regula la actividad en la provincia de Buenos Aires. La cadena Farmacity, una sociedad anónima fundada por el actual Vice Jefe de Gabinete de Macri, busca desregular el sector. Hoy por la mañana y hasta el mediodía las farmacias de Campana permanecerán cerradas, salvo aquellas que iniciaron su turno a las ocho y media: Arneodo (Balbín 1129); Coarasa (Ameghino 610) y Fernández (Rocca 200). Sucede que los 40 propietarios e integrantes de la filial Campana del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires participarán de un abrazo simbólico al edificio de la Corte Suprema de la Nación, en defensa de la Ley 10606, que hoy por la mañana realizarán unos 4500 farmacéuticos de todos los rincones de la provincia. La pelea surge de la insistencia de la cadena Farmacity por instalarse en la provincia de Buenos Aires bajo sus propios términos. La cadena llevó adelante en 2012 un reclamo judicial que perdió incluso en la Corte provincial. Ahora Farmacity -empresa que fundó el Vice Jefe de Gabinete, Mario Quintana– lleva el tema al ámbito federal merced a un inusual "recurso de queja" que la Corte Suprema de la Nación atendería. INFLUENCIAS Uno de los miembros de la Corte, Carlos Rosenkrantz –uno de los jueces designados por Mauricio Macri en la Corte– se excusó del caso, ya que la cadena de farmacias sigue siendo representada por el bufet que él fundó: Bouzat, Rosenkrantz y Asociados. En paralelo, los farmacéuticos bonaerenses apuntan también a la influencia del Vice Jefe de Gabinete Quintana para que el caso prospere. Sin embargo, también se asegura que el funcionario vendió su participación en Pegasus, el fondo que controla a Farmacity. "Nosotros – nos comentó Andrea Giobellini, presidenta de los farmacéuticos locales- no tenemos problemas con que Farmacity venga a Campana o se instale en cualquier lugar de la provincia. El tema es lo haga respetando la ley vigente, y que fue votada en democracia. Tiene que haber no más de 1 farmacia cada 3000 habitantes, y un mínimo de 300 metros de distancia entre farmacias (lo que garantiza que se instalen farmacias donde hace falta). Además, la empresa no puede ser una Sociedad Anónima, sino que tiene que haber un responsable visible. Por eso la ley vigente en la provincia permite empresas unipersonales propiedad de un farmacéutico, sociedades en comandita simple donde uno de los socios sea farmacéutico, y sociedades sin fines de lucro como mutuales, donde hay un responsable técnico".

En 2015 el grupo Pegasus llegó a Campana con un “Simplicity" en la Av. Rocca, similar a un "Farma" pero no vende medicamentos.

Atención vecinos: Hasta el mediodía, sólo las farmacias de Turno. Los farmacéuticos de la c... https://t.co/YJhteZsfrw #SaludyBienestar — Magui Felizia (@mawifelizia) 12 de octubre de 2017

Reclamo colegiado:

Hasta el mediodía sólo atenderán las farmacias de Turno

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: