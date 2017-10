La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 12/oct/2017 Daniel Arroyo - 1 País:

Daniel Arroyo, candidato a Diputado Nacional por 1 País visitó ayer la ciudad de Campana donde compartió una charla junto a jóvenes y estudiantes sobre las problemáticas que afectan a nuestra ciudad y la provincia. Además realizó entrevistas con medios locales transmitiendo las propuestas del Frente 1 País. Juan Ghione, candidato a concejal del espacio se refirió a la visita de Arroyo "nos pone muy contentos recibir a Daniel, considero que es una de las personas más capacitadas sobre las cuestiones de política social y desarrollo humano, por eso es interesante poder escucharlo y compartir este tipo de actividades que trascienden lo político, ya que la idea de la actividad de hoy fue generar un diálogo sobre qué es lo que ven los jóvenes y los estudiantes de la realidad en la que vivimos y a partir de allí se plantearon dudas, propuestas e ideas. Daniel además nos contó cómo ve la situación actual en la provincia y cuáles son las medidas fundamentales que propone para que esto no empeore. Es importante contarles a nuestros vecinos qué vamos a hacer a nivel local pero también qué van a hacer nuestros representantes en el Congreso ya que muchas veces los necesitamos de ellos para generar mejoras para nuestra ciudad" "Fue un placer tener a Daniel Arroyo en nuestra ciudad, y no lo digo solo como militante de 1 País, espacio al cual estoy orgullosa de pertenecer, sino también como estudiante y futura profesional de trabajo social" dijo Yesica Aciar, candidata a concejal de la lista de 1 País y representante de los jóvenes del espacio y agregó "Daniel fue muy objetivo durante la charla ya que se abordaron diferentes temas, desde la economía de nuestro país, la pobreza, la desigualdad, la deserción escolar y la problemática del suicidio joven en nuestra ciudad, que no es un dato menor. Hubo una frase en particular que me quedó muy marcada, fue cuando nos pidió que participemos en lo que sea: en una agrupación política, alguna cooperadora, escuelas, sociedades de fomento, ya que esa es la única manera de poder hacer algo, y realmente creo que la única manera de hacer que la realidad cambie y mejore es involucrándose" "Hay que hacer algunas cosas básicas ya mismo. Primero decretar la Emergencia Alimentaria, somos un país productor de alimentos, no puede ser tan caro comer. Es necesario que se quite el IVA de los productos de la canasta básica para que todos los argentinos puedan acceder a los alimentos. Además es necesario generar un sistema de crédito no bancario desde el Estado que permita reactivar la economía. De esta manera vamos a poder empezar a ponerle un freno a esta crisis. Por otro lado, es fundamental que repensemos la escuela, porque hoy la mitad de los jóvenes no terminan el secundario. Necesitamos adaptarla a las nuevas tecnología y al mercado laboral, para que los jóvenes puedan acceder a su primer empleo. Mi eje como legislador va a estar puesto en trabajo y educación" señaló Daniel Arroyo. "Queremos que los vecinos de Campana y la Provincia nos acompañen porque entendemos la realidad y tenemos propuestas, porque tenemos buenos equipos trabajando para que ganen los que siempre pierden, y principalmente porque nos duele lo que está pasando y queremos revertirlo" finalizó Arroyo.



