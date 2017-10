La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 12/oct/2017 Jueves 12 de Octubre de 2017:

Al Intendente de la ciudad de Campana Sr. Sebastián Abella referente al Expediente Nº 42.114/17 De mi consideración: Sr. Intendente, lamentablemente me tengo que dirigir a Ud., una vez más, para ratificar por el presente todas las denuncias efectuadas en este expediente, las cartas documento y los escritos aquí presentados en el sentido de ratificarle que los hechos y molestias denunciadas contra el Bar sito en Sarmiento y Becerra, continúan hasta el presente sin ningún tipo de cambios a la situación de molestias y hechos que figuran en los documentos que le acabo de mencionar. En tal sentido le hago saber que este último fin de semana, los ruidos, los gritos, las discusiones, etc. se han producido de la misma forma que las denunciadas anteriores sin que haya habido ningún tipo de cambio de situación. Tales hechos y ruidos no nos permite a los vecinos de la calle Becerra y Sarmiento descansar como corresponde por lo que pasa los fines de semana y eso causa angustias y violentos disturbios en nuestra vida diaria y es por eso que le pido, encarecidamente, que Ud. y demás autoridades municipales adopten algún tipo de medidas tendientes a terminar con la situación descripta. Le hago saber que en el mencionado bar se efectúan fiestas electrónicas en un lugar sumamente chico razón por la cual las mismas se prolongan hasta la calle y frente a nuestros domicilios. Me gustaría que Ud. o los funcionarios que correspondan vengan a verificar este fin de semana a partir de las 4 de las mañana (la fiesta se prolonga más allá de la madrugada hasta pleno día) si lo que venimos reiterando es cierto o no como fundamento de todas las denuncias que hemos efectuado cosa que hasta el día de la fecha no tenemos ninguna constancia que se hayan producido por parte de ese municipio. Yo se que Ud. tiene muchas ocupaciones por delante pero le pido, encarecidamente, que preste un poco de atención y buena voluntad para que también los vecinos de la calle Becerra y Sarmiento podamos tener derecho a descansar después de una semana de trabajo. Recuerdo que en la zona también se encuentra la Clínica Delta y según averiguaciones efectuadas por los vecinos hemos podido saber que también allí llegan los hechos que venimos denunciando en el presente expediente lo que, en mi opinión, es un motivo más para preocuparse un poquito de este tema. Personalmente comparto la idea de lograr serenidad y evitar grietas entre los vecinos propósito que, en otras cosas, lo llevó a Ud. a ocupar el cargo de Intendente Municipal por cuatro años y le deseo, en tal sentido, que Ud. alcance a lograr tales y otros propósitos señalados en su plataforma electoral. Nuestra cuadra ha vivido siempre en paz, con vecinos conocidos y viejos habitantes de esta ciudad y desearíamos que Ud. haga algo por nosotros para terminar con esa situación la que, lamentablemente, hasta hoy se ha malogrado por los hechos producidos por dicho Bar que, por otra parte, no sabemos si está habilitado para producir, en su pequeño local, Fiestas Electrónicas. A la espera de que Ud. pueda solucionar y averiguar si lo que se denuncia, en mis cartas documentos anteriores y las notas presentadas en este expediente, pueda ser, de alguna manera, solucionado por Ud. y por las demás autoridades municipales y en ese sentido los vercinos estaremos aguardando una prudente espera, lo saludo muy atentamente. Sr. Roberto Korompay DNI Nº 10.261.460.

