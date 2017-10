Mestizaje Urbano, raíces folklóricas de Zárate y Campana

Este domingo en el Teatro Bisellia Bar Este domingo a las 21:30 horas, "Mestizaje Urbano" se presenta en el Bar Bisellia, ubicado en Estrada 718 junto al grupo "Trío del Río", integrado por Rocío García (voz), Marcos Duff (guitarra) y Mariano Meiraldi (percusión). Fueron premiados como "Mejor Conjunto Vocal con instrumentos" en el "Pre Festival Nacional de Jineteada y Folklore 2018", realizado en Zárate el último fin de semana Luego de haber participado el fin de semana pasado del "Pre Festival Nacional de Jineteada y Folklore, Diamante 2018", llevado a cabo en Zárate y auspiciado por el Municipio de esa ciudad y haber quedado seleccionados como mejor "Conjunto vocal con instrumentos", pugnando por un lugar en el escenario "Carlos Santa María" para enero próximo; este grupo integrado por zarateños y campanenses, va haciéndose un lugar en el folklore grande de la zona. Buen gusto, sencillez, ensamble; son tres palabras que definen perfectamente a "Mestizaje Urbano", un trío que comenzó a tocar en agosto del 2008 en la "Peña Nuestra" de Zárate, actuando junto a "Los Sachas" (grupo folklórico cordobés). Desde aquel entonces, recorrieron diversos escenarios. Hoy quienes integran el grupo son Hernán Mariluis (guitarra y 1º voz), Gonzalo Denis (bajo y guitarras), Pedro Carrasco (Flauta Traversa), Débora Conti (2ºvoz) y Mariano Meiraldi (percusión) que se sumó hace un año y se definen como un "grupo de folklore y canto popular, con una actividad que apoya y lucha a favor de la unión entre las personas, por la difusión y el conocimiento de nuestras raíces, la identidad que nos pertenece a cada uno, por el respeto, la hermandad e igualdad en el mundo". Su repertorio es básicamente de canción popular, folklore norteño; entre chacareras, gato, escondido, zambas, carnavalitos, canciones y composiciones de su propia autoría; con una cuota de responsabilidad social que los caracteriza. La Auténtica Defensa los visitó en uno de sus ensayos y Meiraldi nos decía: "en el folklore la mayoría dice lo que canta otro, acá sin embargo hay cosas muy buenas y son nuestras". Mestizaje tiene como fundamento trasmitir las propias vivencias en canciones. "Somos de Campana y Zárate, nos criamos un poco en el campo y un poco en la ciudad, por eso somos urbanos. Todavía no llegó la etapa de cosechar lo que se viene sembrando", cuentan. Gonzálo hace hincapié en la voz y composición de su compañero Hernán "es un muy buen poeta de Zárate, hay mucha gente que lo descubre ahora pero hace rato que no deja de sorprender con las letras y el nivel de poesía que tiene". Luego de varias formaciones, Gonzalo se atreve a opinar y confiesa "antes era otra paleta de colores, había instrumentos de madera y/o caña, ahora tenemos la flauta traversa de Pedro pero la esencia se mantiene. En nosotros se nota la unión del grupo humano, no solamente desde lo personal, sino también musicalmente". Luego de haber recorrido todo el litoral, su próxima meta es grabar el CD. El grupo ya cuenta con más de 25 canciones propias que "hablan de nosotros, del barrio, la ciudad, del río, de la Isla, del sauce...". Aprovecharon la ocasión para recordar a Rafael Tapia: "Siempre nos tuvo en cuenta, llevó una canción nuestra a México. Nos invitó a participar del programa Cocineros Argentinos y aportó mucho a la cultura, formando a mucha gente". "Conocer las raíces es el sello de nuestra identidad. Queremos saber y poder divulgarlas porque es muy importante para cualquier ser humano saber de donde viene. No hay nada mejor que sentarse a escuchar a un músico hablando en tu idioma contándote la cultura de tu lugar. Curtir cultura puertas adentro de nuestro país es fenomenal", cierra Pedro.

"Mestizaje urbano" en concierto durante los festejos del aniversario de la biblioteca de Ariel del Plata





Mariano Meiraldi, gonzalo denis, débora conti, pedro carrasco y hernán mariluis; el pasado fin de semana siendo premiados en zárate





#Ahora #Video el grupo Mestizaje Urbano participa del festejo por los 25 años de la Biblioteca Pilar A. de Traverso en Ariel del Plata pic.twitter.com/TlqOHxj6eU — Magui Felizia (@mawifelizia) 8 de septiembre de 2017

Mestizaje Urbano, raíces folklóricas de Zárate y Campana

