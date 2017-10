La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 12/oct/2017 El Rincón de Aléthea:

12 de Octubre; ”Día del Respeto a la Diversidad Cultural”

Por Angela Monsalvo











CINCO SIGLOS IGUAL (I) Soledad sobre ruinas,

sangre en el trigo

rojo y amarillo,

manantial del veneno

escudó heridas

cinco siglos igual. (II) Libertad sin galope,

banderas rotas

soberbia y mentiras,

medallas de oro y plata

contra esperanza,

cinco siglos igual. (III) En esta parte de la tierra

la historia se cayó

...como caen las piedras

aún las que tocan el cielo

o están cerca del sol. (IV) Desamor, desencuentro,

perdón y olvido

cuerpo con mineral,

pueblos trabajadores

infancias pobres,

cinco siglos igual. (V) Lealtad sobre tumbas,

piedra sagrada

Dios no alcanzó a llorar,

sueño largo del mal

hijos de nadie,

cinco siglos igual. (VI) Muerte contra la vida,

gloria de un pueblo desaparecido

es comienzo, es final

leyenda perdida

cinco siglos igual. (VII) Es tinieblas con flores,

revoluciones

y aunque muchos no están,

nunca nadie pensó en besarle los pies,

cinco siglos igual. León Gieco. En esta fecha se recuerda en América la llegada de Colón al continente que, hasta ese momento no tenía un nombre para los europeos ya que éstos no sabían de su existencia. Esta efeméride, que fue conocida como el "Día de la Raza", desde 2010, pasó a llamarse en Argentina "Día del Respeto a la Diversidad Cultural". Ésto se debió al resultado de una reflexión sobre los efectos que tuvo y sigue teniendo la llegada de los europeos sobre los pueblos originarios de este continente, y es producto también de una toma de conciencia sobre el poder que tiene el lenguaje en nuestra visión y concepción del mundo. Al momento de la llegada de Colón, estas tierras se encontraban pobladas por nativos que estaban organizados en diferentes grupos y que tenían su propia cultura, lengua, religión, tradiciones y, en el caso de los que eran sedentarios, su territorio. Existía también una historia para cada uno de estos pueblos que incluía batallas y conquistas y, aunque no todos habían desarrollado sistemas de escritura, todos tenían una lengua. Casi todas esas lenguas fueron activa o pasivamente silenciadas y con ellas se acallaron las historias de los pueblos originarios y sus formas de concebir y ver el mundo. La bandera que los acompaña desde hace más de 2000 años, se la conoce con el nombre de wiphala, este término proviene del Aymará; representa la igualdad, la armonía y la solidaridad entre los pueblos y los acompaña en todos los acontecimientos. Cada uno de sus siete colores representa algo: El rojo, al planeta Tierra. El naranja, a la sociedad, a la cultura. El amarillo, a la fuerza, la energía. El blanco, al arte, al trabajo. El violeta, al poder de las comunidades. El cambio de nombre otorgado a esta fecha, tiene como objetivo hacer que tomemos conciencia de dos necesidades urgentes para mejorar el futuro de América. Una de ellas es la de recuperar y reconstruir aquellas historias y visiones del mundo silenciadas. No porque se las pueda hacer revivir una vez que sus pueblos han desaparecido, pero tampoco para ponerlas en un museo, sino que podrían llegar a mejorar el rumbo de nuestra historia. La segunda necesidad es la de mirar y ver a aquellas culturas de los pueblos originarios que, diezmados, desplazados, e integrados en mayor o menor medida a la cultura europea, siguen existiendo; con el fin de aprender a tenerlos en cuenta no como elementos de "color local" sino con el respeto que se merecen. Esta fecha es un día de reflexión y diálogo intercultural acerca de los Derechos Humanos de los pueblos originarios, para construir entre todos una sociedad más justa y democrática.

