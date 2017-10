Decía Juan Gálvez, quien con su hermano Oscar, durante más de una década dominaron y fueron sinónimo del automo-vilismo. "A los coches no los mire por la pinta, véalos por dentro", "Uno tiene que ganar corriendo lo más despacio posible", "nunca es conveniente imponerse por una gran diferencia, todo se gastará más y el adversario puede pensar, que uno lo quiso sobrar". Aquel 12 de octubre de 1957 en el Primer Gran Premio de "Cafeteras" que organizara el Club Ciclista Campana, los autos que tomaron parte de la misma no se distinguían por su pinta, pero en su interior los pilotos se sentían a gusto. Además en la citada competencia al ingresar en la última vuelta punteaba el zarateño Julio Brossi, pero allí cerca suyo" pisándole los talones" venía nuestro vecino Silio Lorenzetti, y a poca distancia del final claudicó Brossi y el campanense fue el ganador. Todo fue como lo señalara aquel ídolo indiscutido. Fue un domingo pleno de sol el 23 de marzo de 2003 cuando el Club 1º Automóvil Argentino "Manuel Iglesias", que fue fundado por un grupo de amantes a los automóviles históricos el 24 de agosto de 1984, siendo su primer presidente el Sr. Horacio Sartor, rindió el homenaje a una hermosa etapa en la vida del automovilismo local, en el Club Villa Dálmine. En el 57 se volvió a encender el entusiasmo por este deporte. Y permitió la llegada de la entonces denominada "Limitada 27" en la cual teníamos como valor de mayor relevancia a Juan Américo Cabrera. Durante 25 años nos representó, llevando el nombre de Campana a diferentes lugares de nuestro país, y sin pedir nunca un respaldo oficial. En esa época aparecieron pilotos como el "Turco" Abid, Hugo Giuntoli, un verdadero animador de la Formula Entrerriana, Emilio Corral, Angelito De Armas, Carmona, José Braun, Nito Sánchez, Domingo Repulles, José Kasianoff, Alcides"Chulín" Fernandez, Silio Lorenzetti, Américo Cabrera entre otros, que le dieron vida a los talleres, desde esas "Cafeteras" a la de la finalmente denominada Fomento Automovilista. Tiempo de Juan C. Márquez, Orlando y Rolando Sotro, Narvaja, Elpidio Tortoni, Polidori, Carpinetti, el "Flaco" Ortensi, Alfredo Coronel, Rubén Roux, Esteban Solian y muchos más. En aquella comida con sus 90 años, y un andar lento apoyado en su bastón, Silio Lorenzetti mantenía la pasión encendida, esperando cada pregunta. Podía pasarse días hablando de automovilismo. Trayectorias, carreras, autos, compañeros. Todo pasó por su mente, con una memoria digna de elogio y él manejo los tiempos con admirable facilidad. Como arriba de aquella querida "catanga" cuando corría. Con firmeza, pero con ese toque de ternura que hizo que el motor desencadenara una música digna de ser escuchada. El por su andar de muchos años con los fierros, conoció mejor que ninguno la intimidad del taller y aquellos que siguieron su misma pasión competitiva. Antes y después del éxito del 57. Aquel 23 de marzo de 2003, fue una fecha muy emotiva para él y quienes lo acompañaron en el merecido homenaje que le rindieron. De nuestro automo-vilismo se puede decir que mucho es el camino que se ha recorrido por esos viejos lugares, muchos de ellos polvorientos, que dieron apoyo a la intensidad de una pasión que se adivinó desde el vamos, como incontenible y vencedora de las mil acechanzas que pudieran surgir. Aquel mediodía en un agradable almuerzo, una etapa de su historia, fue realmente merecedora de este cálido reconocimiento. Sus organizadores merecieron nuestras felicitaciones, por valorar de verdad a quienes en un lindo ayer, hicieron que por nuestra querida ciudad, al igual que otras disciplinas del maravilloso mundo del deporte, el automovilismo fuera también una fiesta.



Por el Camino del Recuerdo:

Digno homenaje a una etapa de nuestro automovilismo

Por Hector Taborda

