Milano: "Falta que la Justicia acompañe" Al tiempo que ponderó las políticas en materia de lucha contra el delito encaradas por la gestión del intendente Abella, el secretario de Prevención Ciudadana aseguró que "falta que la Justicia acompañe la revolución que se generó en Campana en materia de prevención y seguridad". "Sebastián (Abella) no se siente acompañado por la Justicia en términos de ver una respuesta a tono de la demanda de la gente. No estamos teniendo rapidez en la respuesta y eso no nos satisface", cuestionó el funcionario. "Yo lo escuché a decir a Sebastián que cuando aportamos pruebas contundentes a la Justicia que permiten pedir un allanamiento, fundamentar la captura de una persona o el secuestro de un vehículo relacionado con una actividad delictiva, pasan 3 meses hasta que se hace. Durante ese tiempo, la actividad delictiva de esa persona no para. Eso es incómodo verlo", añadió el secretario. Hace poco más de un año, el intendente se había enfrascado en una dura pelea con la jefa de los fiscales del Departamento Judicial Zárate-Campana, Liliana Maero, por considerar que su trabajo no acompañaba los esfuerzos del Municipio por disminuir los índices delictivos.

Secretario de Prevención Ciudadana, Abel Milano La medida, gestionada por el Municipio ante el gobierno provincial, permitió incrementar la frecuencia de patrullaje y mejorar la respuesta ante las emergencias. Para el secretario de Prevención Ciudadana, Abel Milano, Campana tiene hoy un "nivel óptimo de prevención policial". Las fuerzas policiales cumplen un año recorriendo la ciudad dividida en 10 cuadriculas de patrullaje, una estrategia que ha potenciado la prevención del delito y acercado la Policía a los vecinos. El reordenamiento se había logrado gracias a gestiones del intendente Abella con el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que no solamente autorizó el nuevo diagrama del patrullaje urbano, sino que envió nuevos móviles y dio luz verde a la actuación conjunta de la Policía Local con el Comando Patrulla. "Fue indispensable: estaban los móviles, pero no había policías bonaerenses suficientes", recordó el secretario de Prevención Ciudadana, Abel Milano, ayer en diálogo con La Auténtica Defensa. El aumento en el número de cuadriculas, sumado al control de la Mesa de Enlace –que supervisa el recorrido de cada unidad-, provocó que "independientemente de que sigue habiendo hechos de inseguridad, la gente vea pasar más al patrullero". "Eso ya no se pone en tela de juicio", sostuvo Milano. Además, aseguró que estos cambios permitieron mejorar "la respuesta a la demanda policial", lo que a la larga facilitó la implementación del sistema Alerta Campana puesto en funcionamiento hace pocos días y que hubiese sido imposible con el antiguo formato de 5 zonas. Para Milano, Campana hoy tiene un "nivel óptimo de prevención policial": el resto del accionar contra la inseguridad debe llevarse a cabo "con otras herramientas". "Yo estoy satisfecho", aseveró, y comparó la situación actual con la que le tocó heredar en diciembre de 2015, con un centro sobresaturado de efectivos y grandes extensiones del partido abarcadas con solo un móvil policial. "El centro no tenía antes problemas de presencia policial, entre el tránsito de y hacia la Comisaría, el Hospital y la presencia de la Local. Pero en la Ruta 6 hasta Los Pioneros o en corredor de la Ruta 4 tenían solamente un patrullero", indicó. La llegada de nuevas unidades policiales allanó el camino para la consolidación de la estrategia preventiva. Los móviles fueron reemplazando a los más viejos patrulleros del Comando que, de acuerdo a Milano, "con 3, 4 o 5 años de uso no sirven más" debido al intenso trabajo policial al que son sometidos. "(El auto) Funciona, pero todos los días te deja una dupla policial a pata. El trabajo policial para los vehículos es muy duro. El 90 por ciento del tiempo andan a 20 km/h y de repente tienen que ir a 150 km/h por calle de tierra, sobrecargado por el blindaje y todo el equipo que tienen a bordo", precisó. La otra gran contribución la hizo el desembarco de los efectivos de la Policía Local al patrullaje activo por todo el partido. El secretario de Prevención Ciudadana comentó que sus efectivos "han hecho un curso acelerado de trabajo policial" que consideró "muy bueno para la adquisición de experiencia", teniendo en cuenta el reducido periodo de entrenamiento que poseen. En ese sentido, advirtió que "el policía que trabaja en un patrullero en un momento asiste un parto, a los minutos está en un accidente, después vuelve a recorrer una ciudad dormida a las 4 de la mañana y a los cinco minutos puede estar en medio de un enfrentamiento". Pareciera entonces que la mayor presencia policial del último año también ha contribuido a mejorar la calidad de los policías que salen a nuestras calles. "Eso se forma, te talla", aseveró el funcionario.

La ampliación del parque automotor dedicado al patrullaje fue fundamental para poder realizar el cambio estratégico preventivo "Cambió un montón el sistema de prevención" El exjefe del Comando Patrulla, Alejandro Viguier, señaló que el incremento de las cuadriculas "cambió un montón el sistema de la prevención" de delito "porque los recorridos que se achicaron". "Se pudo hacer recorridas más continuas por un mismo lugar y eso mejoró mucho la prevención", comentó Viguier, quien abandonó su cargo hace una semana para pasar a desempeñarse en el partido de San Fernando. Para el exjefe del CP de Campana, las regiones más beneficiadas por la nueva diagramación fueron la que abarca desde el barrio Lubo hasta Otamendi; de Villanueva a Los Pioneros; y todo el corredor de la Ruta 4. "Las Campana-Los Pioneros era una sola zona (de recorrido) y ahora son prácticamente tres", ejemplificó. También destacó la integración al patrullaje de la Policía Local, iniciativa que se pudo implementar "sin problemas" y que hizo que sus efectivos "se fueran perfeccionando" en compañía con los oficiales de la bonaerense. Agendar: números de Cuadrículas Policiales. RT pic.twitter.com/oRgZhGxEHJ — MunicipalidadCampana (@campanagov) 23 de enero de 2017 En el Cimopu se presentan las 10 cuadrículas en las que trabajará el Comando de Patrulla y Policia Local para reforzar los recorridos pic.twitter.com/SF8FlkPtgX — MunicipalidadCampana (@campanagov) 31 de octubre de 2016

A un año de ampliar a diez las cuadrículas:

Nadie pone en duda una mayor presencia policial en la ciudad

