La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 13/oct/2017 Se despide la mítica banda ”The Factu Machine”







Esta noche desde la medianoche, darán su último show en Dappiano´s bar ubicado en Avenida Dr Leandro N Alem 848. La entrada es gratuita. La banda de Rock Alternativo vuelve a tocar luego de 10 años desde su origen. Su última vez arriba de los escenarios fue el 31 de mayo del año 2014 en el Club Villa Dálmine. Esta vez, consiste en realizar una última función a modo de despedida. "Nos juntamos a tocar por última vez para demostrar que fuimos la mejor banda del rock local, al menos desde que nosotros empezamos", cuenta Leandro Patrone, líder fundador y bajista. The Factu Machine empezó a tocar cuando sus integrantes tenían entre 14 y 15 años. Sus primeras presentaciones fueron en Nilus Bar en el año 2007, ubicado en la calle Las Heras, casi Mitre. La banda mostró un estilo muy novedoso y sirvió de inspiración para muchos músicos de Campana. Hasta el día de hoy, su historia sigue haciendo eco. Tal es así, que ya existe un documental disponible en YouTube. Su vocalista Federico Pagura, conocido como Factu, se convirtió en una figura del rock local. Su carisma, sus bailes frenéticos y su particular voz obnubilaron a grandes músicos campanenses que no podían creer cómo alguien se corría de los márgenes y mostraba una faceta desconocida en la ciudad. "El legado y la leyenda del Factu siguen perseverando en la gente", comenta Patrone horas previas a realizar su show. La cita es esta noche desde las 00 hs, frente a la estación de trenes de Campana.

The Factu Machin hoy en "Dappiano´s Bar"



Se despide la mítica banda ”The Factu Machine”

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: