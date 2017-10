Esta noche el conjunto de Fabián Timmis visita al Club Regatas de San Nicolás por la quinta fecha de la primera fase. El encuentro se disputa desde las 21:30 hs. Luego de un mal arranque con dos derrotas, el Ciudad de Campana pudo recuperarse. El tricolor viene de dos victorias al hilo y ahora va en busca de la tercera para seguir en la racha positiva. Será por la quinta fecha de la zona 3 del Torneo Provincial. Nuevamente de visitante, los de Timmis enfrentan al Club Regatas de Pilar, mientras que los otros dos encuentros de la zona 3 se disputan esta misma noche. A las 21:30 hs, Astillero Río de Santiago de Ensenada recibe al club Sportivo Pilar (derrotado por los de Campana el pasado domingo). Por otro lado, Somisa de San Nicolás visita por el interzonal a Defensores de Belgrano Villa Ramallo de la zona 4. El rival de hoy tiene 7 puntos y comparte la punta de la zona 3 con Somisa. Los de Campana le siguen con 6 unidades en la tercera posición. La quinta fecha se abre el viernes y se completa el Sábado por la noche. Desde las 20:30 hs, Atenas de La Plata recibe a Colón de Chivilcoy por la zona 4. Tabla de Posiciones Zona 3 1- Regatas de San Nicolas (3-1) 7 puntos 2- SOMISA de San Nicolás (3-1) 7 puntos 3- Ciudad de Campana (2-2) 6 puntos 4- Astillero Río Santiago (Ensenada) (1-3) 5 puntos 5- Sportivo Pilar (1-3) 5 puntos Programación Fecha 5 Viernes 13/10 21.00hs: Def. de Belgrano (VR) vs SoMiSa (SN) 21.30hs: Indepte (T) vs Sarmiento (CS) 21.30hs: Racing (O) vs Unión y Pr. (T) 21.30hs: Ciudad (S) vs Los Indios (J) 21.30hs: Astillero (E) vs Sp. Pilar 21.30hs: Regatas (SN) vs Ciudad (C) 21.30hs: CADU ORO vs Indep´te (Z) Sábado 14/10 20.00hs: Hogar Social (B) vs Estrella (BB) 20.00hs: Gimnasia (P) vs Juventud Unida (C) 20.30hs: Atenas (LP) vs Colón (Ch)

Básquet:

El CCC va en busca de su tercera victoria consecutiva

