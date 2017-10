La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 13/oct/2017 El Panóptico:

Rusia

Por Fabiana Daversa







En la época en la que estudié en la facultad, trabajaba en la Secretaría de Deportes de San Pablo como periodista. Eso me exigía cubrir los eventos de Interlagos, en dónde se hacía una vez al año pruebas para la Fórmula Uno y el estadio del Pacaembú , ambos de la municipalidad. Las carreras de autos nunca me interesaron, de hecho ni siquiera conduzco, pero el fútbol es una pasión. No me costó cubrir los eventos en la cancha y el respeto con el que me trataban los varones aún me sigue sorprendiendo. Fue una época de enorme aprendizaje. Uno de los pocos recuerdos que guardo de mi padre antes que muriera cuando yo tenía cuatro años, era lo mucho que disfrutaba los partidos de fútbol. Era tano. Como sucede con la pasta y con el arte de Michelangelo, también se hereda de Italia la pasión futbolera. Brasil clasificó sin mayores problemas como primero de la lista. Tendremos los brasileños sí o sí que recuperar el honor frente a Alemania. Y Argentina, de la mano (o los pies) de Messi, finalmente logró el lugar tan esperado en el próximo Mundial. Lástima que no se pueda partir la Copa por la mitad. Parte le daría a mi país de nacimiento, el verdeamarelo, y la otra, de igual tamaño a la celeste y blanco, a mi país del corazón.

Fabiana Daversa. Foto: Alejandra Lopez Blog de la autora: fabianadaversa.com

