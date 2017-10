A partir del 1 de noviembre los afiliados obligatorios deberán utilizar el nuevo sistema de tarjetas plásticas para acceder a las prestaciones. Los empleados de planta permanente, jubilados y pensionados de la Provincia, tienen tiempo hasta el 31 de octubre para retirar su nueva credencial, ya que el carnet de papel perderá vigencia a partir de noviembre. "Quedan los últimos carnets de papel en circulación. Les pedimos a quienes aún no retiraron su nueva credencial, se acerquen a la Delegación correspondiente con el DNI del titular, el carnet actual -de papel y del grupo familiar-, y el último recibo de sueldo", señaló el presidente del Instituto Carlos D’Abate. En caso de que no sea el titular quien retire la credencial, la persona autorizada deberá presentarse con documento y una carta original firmada por el afiliado, junto al DNI y último recibo de sueldo del mismo. En la Provincia ya se retiró el 75,55 % de las nuevas credenciales. En la Región La Plata, donde hay más de 20 delegaciones, el 83,5 % del padrón afiliatorio ya cuenta con sus tarjetas plásticas. En cuanto a los afiliados voluntarios individuales y los obligatorios temporarios, suplentes y provisionales, ya pueden también retirar el carnet plástico, presentando en la Delegación que corresponda el DNI y la constancia del último pago realizado. Para este grupo afiliatorio aún no se establecieron fechas de caducidad para sus actuales credenciales. Hay que recordar que con este sistema IOMA propicia poder mejorar la identificación de sus afiliados y realizar un reempadronamiento de los mismos. La idea es simplificar la gestión de solicitudes y fortalecer los controles en las autorizaciones de las distintas prestaciones.



IOMA se despide de las credenciales de papel

