EL DIA DEL PSICOLOGO Del 11 al 13 de octubre de 1974 la COPRA, Confederación de Psicólogos de la República Argentina, convocó al Primer Encuentro Nacional de Psicólogos y Estudiantes de Psicología en la la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. El encuentro de la ciudad de Córdoba tenía como fin la necesidad de constituir a la floreciente profesión como una disciplina específica, con una identidad propia, ya que debía insertarse en un espacio dominado por los médicos. En la reunión plenaria final, el día domingo 13 de octubre fue aprobada la moción leída por uno de los promotores del evento y de la COPRA, el Licenciado Delfín Gialluca, para que se instituya todos los años ese día como el "Día Nacional del Psicólogo". Con motivo del Día del Psicólogo, dialogamos con la licenciada Silvia Cabrera, presidente del Tribunal de Disciplina del Distrito V. El caso del alumno zarateño que le sacó una foto a las partes íntimas de una compañera en clase. Cada época tiene sus características y problemáticas significativas. Soslayando las adicciones varias, y no solamente a una sustancia, parece ser que los límites o más bien lo cada vez más borroso de ellos es lo que caracteriza actualmente la problemática que con más frecuencia se ve en los consultorios psicológicos de Zárate y Campana. "Fundamentalmente –explica la Lic. Silvia Cabrera- yo visualizo una crisis de lo vincular. Vincular desde todo punto de vista: vincular laboral, vincular familiar... y aparecen actitudes de violencia física, violencia emocional, y todo lo que es bulling escolar. Es como que los adultos no pudimos o no supimos brindar modelos suficientes para que los adolescente puedan actuar de una manera diferente". Según explica la presidente del Tribunal de Disciplina del Distrito V del Colegio de Psicólogos (institución que nuclea a los profesionales de Campana, Zárate, Baradero y San Pedro) la falta de referentes para los chicos implica que "todo da todo igual" y eso a la larga genera el conflicto: "Hay mucha transgresión. Si tenemos una normativa para formar parte de un lugar, llámese escuela, llámese club, o el ámbito en el que nos movamos y después no las cumplimos ni sostenemos, es lo que nos hace después pegar la patinada". LA FOTO Reflexionando sobre estos temas (y tal vez en alusión a la figura de "patinada"), Cabrera recuerda el episodio que tuvo lugar la semana pasada en una escuela secundaria de Zárate que se viralizó en las redes, fue cubierto por los medios e incluso llego al Ministerio de Educación de la Provincia. En resumidas cuentas, un alumno le sacó una foto con su celular a una compañera, poniéndole la cámara debajo de su falda sin que ella se diera cuenta. "Si se quiere –explica la psicóloga- fue una travesura adolescente que pasó a mayores. Pero si uno se pone a hacer una lectura más profunda, entiendo que esa travesura es el emergente de un montón transgresiones que están pasando y fueron naturalizadas. Esa foto fue el resultado de algo. Lo que se observa es que en cada contexto hay cosas que deben respetarse y no se respetan. Después, aquel que viene a manifestar su reclamo se transforma en el malo de la película. Para que eso no ocurra, mejor no decimos nada y lo dejamos pasar". Siguiendo esta línea de razonamiento, podría decirse que estamos en un momento en cual todos saben cuál es el límite, pero muy pocos lo respetan, y entonces ese límite se hace cada vez más difuso y caen los acuerdos de convivencia, en diferentes ámbitos: el laboral, el familiar, el escolar. "Nuestro rol como psicólogos es estar ahí, donde justamente hay una falta de orientación y un pedido de ayuda. Poder darle al paciente, a modo de espejo, ese recurso para que cada uno pueda encontrarse a sí mismo y encontrar los referentes necesarios para poder acomodarse y manejar esa situación con la que hasta ese momento no podía", concluye Cabrera.



