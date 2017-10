La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 14/oct/2017 Sebastián Galmarini visitó ayer Campana

Tomó nota de la invasión de magistrados foráneos en nuestro Departamento Judicial









NOTICIA RELACIONADA: Sebastián Galmarini:

"Los vecinos de Campana saben que en Juan Ghione pueden confiar y que en nuestra lista hay gente capacitada, con compromiso y que conoce la ciudad" Junto a Ghione y Barbero, el Senador de 1País visitó ayer la sede del Colegio de Abogados Zárate Campana. También habló de la "Kirchnerización del Macrismo". "La idea de la visita de Sebastián (Galmarini) fue la de cruzar información y hablar de la situación que vive el departamento judicial con las autoridades del Colegio de Abogados Zárate Campana. Sebastián en un condición de Senador e integrante del consejo de la magistratura, está en una posición relevante para los temas que atañen a nuestro departamento judicial. Esto nos da la posibilidad de encaminar algunos temas que tenemos en el departamento con alguien que conoce y está en el lugar que se toman decisiones", comentó ayer al mediodía Juan José Ghione, actual concejal y candidato de 1País, en la puerta del Colegio de Abogados Zárate Campana. Ghione, quien además es abogado matriculado en el Colegio, puntualizó que junto a las autoridades del Colegio, revisaron "los problemas con la designación de funcionarios judiciales, jueces y fiscales que muchas veces no pertenecen ni son vecinos del Departamento Judicial, cuando hay gente dispuesta y capacitada para ocupar esos cargos perfectamente. Otra de las cuestiones es la aprobación de ciertos juzgados, que nunca son puestos en marcha. Por ejemplo, el de Familia de Escobar lleva 10 años de espera". Por su parte, Adriana Barbero, también abogada matriculada y candidata de 1País, señaló: "No sólo pasa en la Justicia. Nuestra lista 501 está representada por campanenses, vecinos que hemos nacido en nuestra ciudad, y queremos por sobre todas las cosas a nuestra ciudad, vemos con asombro y con disgusto a nivel municipal por funcionarios que vienen de otras ciudades, y también en otros estamentos del gobierno como lo que está pasando en el poder judicial, cuando tenemos excelentes profesionales, con una excelente formación y no queremos más atropellos de ese tipo: que nos vengan a gobernar o a administrar nuestros recursos gente que no es de la ciudad". Consultado al respecto, Galmarini dijo haber tomado nota de las inquietudes manifestadas por las autoridades del Colegio de Abogados local, y dijo visualizar "un proceso de Kirchnerización del Macrismo, quieren poner jueces que acepten sus decisiones". En ese sentido, llamó a que a través del voto "el oficialismo no sea mayoría en estas elecciones y así evitar que se produzca una concentración en la toma de decisiones " y aseguró: "Yo no quiero que al Gobierno le vaya mal, porque si les va mal, también le va mal a los argentinos, por eso nosotros creemos que lo que pasó en la primaria no se va a volver a repetir porque los vecinos entendieron que en nuestro espacio hay gente capacitada, con compromiso, dispuesta a acompañar a aquellas cosas que son buenas para todos y en corregir las cosas que no lo son".

Ghione, Galmarini y Barbero, ayer en la vereda del Colegio de Abogados de la calle French



Sebastián Galmarini visitó ayer Campana

Tomó nota de la invasión de magistrados foráneos en nuestro Departamento Judicial

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: