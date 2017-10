Paolo Rocca en IDEA abogó por una reforma laboral y educativa

Lo hizo al participar del coloquio empresarial IDEA, en una conferencia que brindó en conjunto con el fundador de Mercado Libre, Marcos Galperín. El CEO de Tenaris y presidente de Techint, Paolo Rocca, y el fundador de Mercado Libre, Marcos Galperín, participaron de una conferencia conjunta en el coloquio empresarial IDEA y apoyaron la reforma laboral que el Gobierno desea ver aprobada en el Congreso. "El poder adquisitivo tiene que estar garantizado. Se pone mucho miedo cuando se habla y no se discuten las cosas de fondo. El tweet (en donde proponía una reforma laboral al estilo Brasil) no viene de un sector en crisis, no tenemos conflictos sindicales, etc. Si queremos salir del 30 de pobreza, es imposible con el marco laboral actual", afirmó Galperín. Rocca señaló tres temas para Argenrina a largo plazo: "Cambio en las relaciones laborales. Educación. Y repensar al conurbano bonaerense". Y elogió que "el gobierno está haciendo bien las cosas". "La reforma laboral es importante y hay que hacerlo a nivel mundial. Si no, la rigidez que perjudica adaptación de la economía", enfatizó. Los empresarios expusieron sus posturas ante un colmado auditorio de hombres y mujeres de negocios, en donde estaban además gran parte de la cúpula de la CGT, invitados especiales al cónclave. El líder de Techint afirmó que existen en el mercado laboral son "las droga, los problemas actitudinales y la falta de formación". "El 40% de 18 a 35 años no han completado el secundario, y ahí identificó problemas de gobernabilidad a largo plazo. Cómo creamos esperanzas para estás personas en el futuro", alertó. Galperín admitió que "la reforma laboral difícil e importante" al sostener que generar puestos de trabajo "en el actual modelo es imposible porque genera empleo a chicos que hoy salen del colegio y no tienen formación". "Los empleos serán otros y necesitamos una flexibilidad. Que los trabajadores aporte obligatoriamente un 2,5% no es viable porque genera corporaciones estancas", destacó el dueño de Mercado Libre. Rocca, además de reclamar una reforma educativa y nuevos convenios laborales del sector docente, elogió el accionar del Gobierno al calificarlo de "muy acertado". "Hay que erradicar las relaciones extorsivas y es muy importante lo que se está haciendo. No podemos estar con la actividad parada por 10 personas que están alrededor de un fogón. Usted sabe (Antonio) Caló que nos perjudica a nosotros y a usted y a sus afiliados", disparó el líder empresario ante el aplauso cerrado de los empresarios. Rocca insistió que el objetivo es "erradicar la ilegalidad y la extorsión" y pidió que el sector empresario tenga "un costo previsible ante las posibles crisis" para evitar la judicialización. "Todo se tiene que hacer en acuerdo con las organizaciones sindicales, y creo que hay acuerdo en avanzar en ese sentido", afirmó Rocca

Paolo Rocca en IDEA abogó por una reforma laboral y educativa Hoy, nuestro CEO, Paolo Rocca participó del #ColoquioIDEA. https://t.co/viEgF8GY3m — Tenaris Argentina (@Tenaris_ar) 13 de octubre de 2017 Paolo Rocca, CEO de @GrupoTechint y @marcos_galperin hablan en el #ColoquioIDEA de la importancia de la educación https://t.co/Am4flpn5IB pic.twitter.com/TmxHLo9beD — IDEA (@IdeaArg) 13 de octubre de 2017 #ColoquioIDEA “Reforma laboral, educación y repensar el Conurbano son temas claves de la agenda", dice Paolo Rocca. pic.twitter.com/4fsCV4zFzC — Pablo Wende (@PabloWende) 13 de octubre de 2017 "Yo creo que la educación en el conurbano es clave", dice Paolo Rocca en exclusivo en el #ColoquioIDEA https://t.co/Am4flpn5IB pic.twitter.com/OKAQVFwbUQ — IDEA (@IdeaArg) 13 de octubre de 2017

Paolo Rocca en IDEA abogó por una reforma laboral y educativa

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: