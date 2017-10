La UV Más Campana denunció ante la Justicia el robo de sus carteles publicitarios

Lo hizo el concejal Carlos Gómez. Desde la fiscalía le solicitaron videos al CIMOPU, donde se pueden apreciar la sustracción de banners del partido vecinal en varios puntos de la ciudad. El concejal Carlos Gómez denunció ante la Justicia el robo de carteles y pasacalles pertenecientes a la campaña electoral del espacio vecinal UV Más Campana. El robo del material se produjo días atrás, en horario nocturno y diferentes puntos de la ciudad. La Auténtica Defensa tuvo la oportunidad de examinar una breve parte del material visual recogido por cámaras del CIMOPU, donde se puede observar cómo un sujeto desciende de una camioneta, comienza a girar uno de los banners de la UV, vence la resistencia del alambre que lo sujetaba a un poste y se lo lleva a bordo del vehículo. Había junto a los carteles de la UV material publicitario de otras dos fuerzas políticas. Ninguno fue sustraído ni vandalizado. En diálogo con este medio, Gómez aseguró que les fueron robados banners y pasacalles tanto en el centro de la ciudad como algunos ubicados en la rotonda del Mc Donald´s, y que en los videos se puede apreciar el accionar de dos rodados –un auto y la mencionada camioneta- y de varias personas. "Nosotros fuimos a la fiscalía a hacer la denuncia pertinente y luego la ampliamos porque hay cámaras que no nos dieron", comentó el concejal. La presentación fue realizada en el UFI 1, oficina que le solicitó al CIMOPU las grabaciones. Según Gómez, pertenecen a 30 cámaras, pero ahora quieren que les sean facilitados "los detectores de patentes que vendieron con bombos y platillos, porque los vehículos pasaron al menos dos veces por cada uno". "Vamos a pedir que declaren los operadores de turno y el secretario de Seguridad (Abel Milano)", adelantó el edil. Y deseó que la "Justicia se expida con rapidez". La UV Más Campana evalúa realizar en lo que queda de la semana una presentación del material ante la prensa y hacer público el estado de la causa. De acuerdo a Gómez, en los videos "se ven las caras y las patentes", por lo que "sería un fracaso y una vergüenza que no puedan encontrar" a los responsables. "Queremos ver si (los sistemas municipales de tecnología) funcionan con los ladrones que denunciamos nosotros", desafió. Y prefirió no arriesgar conclusiones sobre la identidad de los delincuentes: "La verdad es que nosotros no queremos tirar nombres al azar, queremos que la Justicia diga quiénes son porque es su trabajo. Le facilitamos al fiscal más de 30 cámaras, y me encargué personalmente de señalarle en que segundos se ven las caras, las patentes y de cuál cámara es cada filmación. Queremos pensar que no van a tardar mucho en deducir esto". No es la primera vez en lo que va de la campaña 2017 que se denuncian esta clase de episodios. Gómez ya había acudido por material del CIMOPU en el arranque de la campaña previa a las PASO por la sustracción de material publicitario en la zona del Arco. Y casi no quedó ningún espacio político sin hacer público a través de las redes sociales algún tipo de vandalismo hacía sus carteles, pasacalles y pintadas.

La UV Más Campana denunció el robo de sus carteles publicitarios





LAS FILMACIONES DE LAS CÁMARAS DEL CIMOPU MUESTRAN COMO REITERADAMENTE SON ROBADOS LOS CARTELES CALLEJEROS DE LA UV CAMPANA POR DESCONOCIDOS



La UV Más Campana denunció ante la Justicia el robo de sus carteles publicitarios

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: