Primer Encuentro de Ex Alumnos Rogacionistas

El sábado 7 de octubre, el Colegio Rogacionista Padre Aníbal María Di Francia de Campana cumplió sus 26 años. Alrededor de 500 ex alumnos, junto a profesores y directivos participaron del Primer Encuentro de Ex Alumnos, que tuvo lugar en las instalaciones del Colegio desde las 21 hs hasta las 4:00 hs de la madrugada del domingo. Los protagonistas fueron los jóvenes, quienes convirtieron este evento en un éxito rotundo en todo sentido: convocatoria, saludos, ánimo de reencuentro, recuerdos y alegrías de momentos compartidos, cena, abrazos y baile. Fue precioso ver y sentir éste gran espíritu rogacionista, que es la base de nuestro proyecto, el Creer, Amar y Servir para dejar las huellas en la Comunidad. El 27 de Octubre delegados de los ex -alumnos elegirán sus autoridades formando la Asociación de los Ex Alumnos con su estatuto, sus ideales y sus proyectos. Queremos agradecer a todos: - A todos nuestros queridos ex alumnos, orgullosos de encontrarnos con hombres y mujeres trabajadores, profesionales, estudiantes con un marcado compromiso social. - A aquellos que no pudieron estar presente, pero mandaron sus saludos y cariños. - A la Comisión de Ex alumnos que ayudo en la organización de éste evento. Un mensaje quedó muy claro: la importancia de organizar éstos encuentros de manera más regular para mantener el contacto y vínculo personal entre todos. Sigamos cultivando nuestra comunidad, que San Aníbal nos acompañe y guíe!!!























