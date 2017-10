Carta de la nieta Flavia a su abuela Irma

P U B L I C





Querida abuela, quizás uno aprovecha los momentos difíciles para abrir su corazón y expresar lo que siente y este es uno de esos los momentos. Me encantaría poder estar hoy al lado tuyo acompañándote, abrazándote y acostarme a tu lado. Pero aunque nos separan tantos kms yo estoy ahí con vos, estoy para atravesar los momentos difíciles, estoy para recordarles (a los dos) que siempre hay una luz en nuestro camino, que todo lo que nos pasa por más doloroso que sea (y si lo sabrán Uds.) nos deja una enseñanza y otra forma de afrontar las cosas. No puedo más que agradecerle a Dios, a la vida, al universo, la suerte de tenerlos siempre, disfruté a mis abuelos tanto, aprendí tanto, viví tanto cada recuerdo con uds no me saca más que sonrisas y momentos de felicidad. Parte de mis reflejos de uds. y poder decir eso me llena de orgullo. Por eso abuela en momentos como este y en otros que has vivido, donde todo es negro y nos parece no encontrar salida es cuanto más tenemos que recordar nuestra labor en la vida. Cuando te sientas vencida recordá las cosas bellas que fuiste creando a lo largo de tu camino transitado. Tuviste la suerte de tener a tu lado y de manera incondicional a tu marido y él a vos y juntos transitaron un camino riquísimo en vivencias, en enseñanzas en momentos difíciles y tantos otros de plena felicidad. Criaste a tres hijos (y media si me permitís) que con nuestros defectos siempre actuamos con el corazón. Fuiste siempre un ejemplo para tus hermanos, sobrinos, amigos. Mirá cuántas cosas tenés que agradecer. Y por todo esto es que tenés que estar tranquila, felíz, en paz sabiendo que tu impronta quedó plasmada en la tierra como te lo merecés y que está en cada uno de nosotros y que siempre va a estar. Yo desde mi humilde lugar, estoy haciendo todo lo que está a mi alcance para que te recuperes y estés bien, pero sobre todo que puedas despojarte del dolor que guardas y seas felíz, inmensamente felíz como te lo merecés. Así que nunca te olvides que estoy siempre con uds. y que siempre estás conmigo. Te amo infinitamente.

Carta de la nieta Flavia a su abuela Irma

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: