El día miércoles 27 de Septiembre tuvo lugar la realización por cuarta vez consecutiva del Ajedrez Viviente, actividad ya característica del proyecto institucional del Colegio en el predio del mismo. Se trata de un proyecto que año tras año es organizado por los alumnos de 6to año de la secundaria acompañados y dirigidos por el profesor de la cátedra Educación Física y personal directivo del Colegio. Dicha actividad consiste del armado de una partida de ajedrez en donde los alumnos y alumnas de sexto se visten de piezas y juegan ubicando un tablero gigante en el suelo. El desempeño de esta actividad tiene como objetivo culminar el trabajo de la cátedra en lo que se refiere a la enseñanza del juego ciencia que los chicos todos los años llevan adelante, no solo este año en particular sino desde edades más tempranas también. El juego genera gran expectativa en los alumnos y todo el colegio, mejorando todos los años el armado y puesta en escena de esta particular e innovadora actividad, inédita en nuestra ciudad.

Presentación de las piezas negras.





La partida en pleno juego.





El Rey y la Reyna Blancas.



Ajedrez viviente en el Colegio del Norte

