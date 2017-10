Candidatos a concejales participaron de un debate televisivo por Canal 15

Rubén Carneiro fue el moderador





Fue el jueves por la noche durante una emisión especial del programa Campana Política. Los aspirantes a ocupar una banca en el HCD debatieron sobre Obra Pública, Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Educación. El conductor fue Rubén Carneiro. El jueves por la noche, candidatos a concejales de nuestra ciudad participaron de un debate televisivo organizado por el Canal 15. Los aspirantes a ocupar las 10 bancas que renueva el HCD expusieron sus propuestas en Educación, Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Obra Pública, cuestionando problemas actuales y explicando qué proyectos tienen para solucionarlos. Canal 15 invitó a los dos primeros candidatos por lista, con el objetivo de que tuvieran igual representación en el debate hombres y mujeres. Así, por Cambiemos asistieron Sergio Roses y Romina Buzzini; por Unidad Ciudadana, Rubén Romano y Romina Carrizo; por UV Más Campana, Axel Cantlon y Rosa Funes; y por el Frente de Izquierda, Guillermo Bentancourt y Brenda Reymundo. La única lista que decidió no ser representada fue la de Cumplir. En tanto, Reymundo, cuarta candidata, fue en reemplazo de la segunda del FIT, Analía Reynoso. Para no generar grandes discusiones y permitir la claridad en la exposición, cada candidato tuvo 2 minutos para hablar por tema y uno extra para responder o agregar a su presentación. De acuerdo al asunto tratado, hablaba el hombre o la mujer. Y sobre el final, se dispuso que cada fuerza terminara su participación con un mensaje libre. Este es el resumen de las propuestas y formulaciones de cada fuerza política: EDUCACIÓN: Funes (UVMC): "Me quiero referir al uso indiscriminado del Fondo Educativo Municipal ya que está afectado el mejoramiento edilicio y los proyectos de educación. Nosotros encontramos que se está desviando este fondo para afrontar eventos culturales que se apartan del destino de los gastos en que tienen que ocuparse, mientras muchos chicos sufren frio en las escuelas y también ahogo por falta de ventiladores. La solución es destinar el presupuesto según la afectación, no dejando remanente en el banco de modo que al cierre del periodo no quede dinero sin gastar". Roses (Cambiemos): "Son dos los ejes importantes de gestión que se vienen trabajando en los últimos dos años: uno tiene que ver con infraestructura escolar y otro con la capacitación docente. La infraestructura escolar es muy importante: en ese sentido, la inversión ha sido histórica, con 60 millones de pesos volcados en distintas obras. El tema de la capacitación docente aggiornada a la problemática de hoy ha sido otro eje que hay que seguir profundizando". Ghione (Un País): "Es importante decir que es esencial fortalecer la educación pública. Es necesario la reformulación de los planes de estudio, que están totalmente alejados de la realidad, de la tecnología que se utiliza hoy en la etapa de conocimiento. Es necesario también generar un sistema dual que le permita a los estudiantes, una vez que han culminado sus tareas, que puedan integrarse a la etapa laboral pero no como el modelo de Capital Federal donde al joven se lo deja afuera de toda posibilidad de tener los recursos que le generaría ese trabajo. Queremos hacer un acompañamiento a los jóvenes para que terminen la secundaria". Carrizo (Unidad Ciudadana): "Esta gestión disminuyó el presupuesto para la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo en un 5%. Y su jefatura permanece vacante. Quiero resaltar y rescatar la importancia del Fondo Educativo, que se ha desnaturalizado. Básicamente era destinado a infraestructura y hoy está destinado a entregar becas, premios, algo sin mucho criterio y bastante discrecional. No se puede encarar la educación en valores meritocráticos, sino que los valores a rescatar son la educación, la cultura y el deporte como única herramienta de inclusión y justicia social". Reymundo (FIT): "Todos los representantes de las fuerzas políticas que están acá son los responsables de que este año se haya votado el presupuesto educativo más bajo de la historia. Vemos como la escuela publica, la educación, están totalmente deteriorada, mientras se subvenciona de manera millonaria a las escuelas privadas. Por un lado, solo el 50% de los estudiantes de escuela secundaria termina. Por el otro, estamos los docentes que sostenemos la educación pública, y que tenemos que trabajar en condiciones de infraestructura totalmente precarias. De eso nadie habla". SALUD Cantlon (UVMC): "Tenemos la suerte que Meiraldi es uno de los únicos secretarios que es oriundo de Campana y que conoce la problemática de la ciudad. Hay que reconocer que se incorporó tecnología y que se ha mejorado en 2016 los recursos de salud comparado al 2015. Pero la gestión sigue siendo igual, no ha habido cambios, y prueba de eso es que la mayoría de los directores del Hospital son los mismos de la gestión Giroldi. Hay dificultad para acceder a prótesis. Faltan especialistas. Las camas internación son insuficiente. La Demanda privada insatisfecha. Las adicciones no tienen tratamiento, tampoco los problemas psiquiátricos". Romano (Unidad Ciudadana): "Tanto se habló de la herencia recibida y no se hace hincapié en la importancia de haber recibido un Hospital en condiciones edilicias y de equipamiento para ofrecer los servicios actuales. Nos llamó la atención la disminución del presupuesto en un 5%. La descentralizó es fundamental en este momento, el Hospital está sobrecargado y vemos que no existe una extensión de la atención interna". Barbero (Un País): "Nuestras propuestas se basan en dos ejes: uno es la descentralización, porque el Hospital se halla saturado de pacientes, y el otro es la prevención. Para la descentralización, proponemos que en el presupuesto del 2018 se incluya la construcción de un CIC en el conglomerado urbano de los barrios Héroes de Malvinas, Santa Florentina y Federal, y que la sala de primeros auxilios de Otamendi se convierta en un CIC". Roses: "El sistema público de salud hoy recibe toda la consecuencia del colapso del sistema privado. Mirando hacia adelante debemos seguir fortaleciendo el sistema público, con eje en el Hospital pero descentralizado en los centros de atención primaria, e incentivar que aumente la inversión privada en salud. La prevención es un eje muy fuerte. Se está a punto de estrenar un CAP en el sector isla y está en marcha un proyecto para el Héroes de Malvinas y Federal". Reymundo: "El gran problema de la ciudad es el gran deterioro que hay de la salud pública con respecto a la salud privada. En el Hospital de Campana sabemos que cuando vamos a la Guardia existe un colapso importante porque existe un solo hospital público para una ciudad de más de 80 mil habitantes. Y la Guardia debe ser compartida por pacientes de todas las edades. Somos los únicos que peleamos por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en todo el país". SEGURIDAD Cantlon: "El secretario de Seguridad no es de Campana. Y esto hay que resaltarlo porque debemos conocerlo y saber de su idoneidad, saber su historia. No hay un plan de seguridad que reduzca los índices. Estamos en una continuidad de medidas de la gestión anterior. No hay un ataque a la raíz del problema. El Consejo Municipal de Seguridad no ha funcionado en dos años. Debemos bajar la cifra negra del delito, todos los delitos no denunciados, creando una base de datos para conocer con certeza el diagnóstico para ir con medidas concretas". Buzzini: "Hay un poco de desconocimiento, porque hemos puesto un plan estratégico de seguridad ciudadana con una inversión de 80 millones de pesos y un trabajo coordinado entre el Municipio, la Policía bonaerense y las fuerzas de seguridad federales. Hemos descentralizado la Policía Local para llegar a cada barrio con un servicio las 24 horas". Romano: "Lo más importante es el análisis de la prevención de los delitos más que la represión a la que se pueda optar una vez que el delito este cometido. La situación del narcotráfico que se está expandiendo en la zona y las adicciones que se están quedando sin tratamiento son las causas fundamentales por las que aumenta el delito y se vuelve más violento. Y el narcotráfico tiene protección policial y judicial". Bentancourt: "Pensamos la inseguridad desde otro lugar. Hay que atacarla en las mafias policiales que maneja el gran delito. La trata de personas o blancas, el narcotráfico, la piratería del asfalto. Y se quiere estigmatizar a los jóvenes como los delincuentes del país. Estamos en contra de la mano dura: el nudo central de la inseguridad está en las fuerzas represivas". Ghione: "Indudablemente si hay un norte en materia de seguridad debe ser el modelo de tigre, la aplicación de tecnología, cámaras, aplicaciones telefónicas, serían el primer escalón para poner en funcionamiento ese sistema, que estaría complementado con la puesta en funcionamiento de un sistema que integra emergencia civil, médica y policial". MEDIO AMBIENTE Romano: "No ha habido una repuesta satisfactoria para conformar a los vecinos sobre si el agua es potable o no. Es un engaño realmente lo que ocurre, porque no se zafa de la contaminación del agua por usar filtro o bidones: porque cuando se lava la vajilla y se baña, podemos consumirla igual". Bentancourt: "Los gobiernos apuestan al negocio de Monsanto, que trajo el glifosato a la Argentina, con fumigación cercana a Otamendi, Las Praderas y San Jacinto. Y hay una política nacional que beneficia a los grupos económicos: en Campana lo tenemos a Axion, que ha dejado un pasivo ambiental impresionante, y lo tenemos al grupo Tenaris, que contamina y hay que denunciar que ha cambiado el curso del arroyo De La Cruz, que genera inundaciones en barrios periféricos". Ghione: "Entendemos que hay que trabajar fuertemente la posibilidad de supervisar, controlar a las empresas de tercera categoría, que son las que contaminan más y tienen residuos peligrosos de funcionamiento". Funes: "El plan de gestión de la basura Campana no lo tiene diseñado y el HCD debería discutirlo. Se ha detectado arsénico y nitratos en el agua desde hace varios años. Los resultados de los análisis del agua no se conocen. Proponemos un proyecto para conocer esas conclusiones". Buzzini: "Hemos recuperado el laboratorio municipal, en el cual se trabaja con altos estándares de calidad y equipamiento. Permite llevar adelante análisis químicos y bacteriológicos y que están a disposición en la Subsecretaría de Medio Ambiente. OBRA PÚBLICA Carrizo: "El desarrollo ha sido muy importante de la mano de los gobiernos peronistas, más de 1000 pavimentadas, entrega de viviendas, construcción de cloacas, jardines y escuelas. Al gobierno actual le corresponde equiparar los servicios del centro con los de los barrios. La obra pública ha llegado en este año electoral y me entristece el financiamiento que se ha dado, con un fuerte endeudamiento del Municipio y a través del aumento desmesurado de los servicios, tarifas e impuestos". Barbero: "Creemos que hay un error para el establecimiento de las prioridades, que no hay consenso en obras millonarias, y que están salpicadas en distintos barrios y que se dejan sin terminar. Esperamos que después del 22 de octubre todos esos trabajos continúen". Bentancourt: "La fórmula de la obra pública es la de Franco Macri con la dictadura y la de Mauricio Macri con el menemismo. Los $600 millones de pesos volcados en obra pública en Campana se los está llevando el sector privado. Habría que enfocar las obra publica en las necesidades del pueblo trabajar. Las inundaciones y las cloacas siguen siendo un problema importante". Cantlon: "El secretario de Obras Públicas tampoco es de Campana y maneja el 50% de todos los ingresos municipales. Se ven más obras, pero no por eso estamos viviendo mejor. Las obras que se estarían realizando, estarían endeudando gravemente al Municipio si no llegan ingresos de otras jurisdicciones". Roses: "No puedo dejar pasar que no se valore los programas en inversión de hábitat en San Cayetano, Otamendi y san Felipe. Estamos iluminando con LED y mejorando el transporte público. Estamos creando centros recreativos y polideportivo en La Josefa, Las Praderas, San Felipe y San Cayetano. Y estamos trabajando en una solución definitiva de la rotonda del Mc Donald`s.

