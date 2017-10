Club de Leones Campana Norte entregó zapatillas en el comedor ”Rayito de Sol”

La Comisión de Desarrollo Social y Relaciones con la Comunidad del Club de Leones Campana Norte hizo entrega de zapatillas nuevas al comedor "Rayito de Sol" que dirige Karen Ramírez en el barrio 21 de Septiembre de nuestra ciudad. La entrega se hizo efectiva luego de que en el comedor se hiciera un listado de los chicos más necesitados que asisten al comedor y merendero para reforzar el calzado, ya que tras los días de lluvias algunos niños no tienen acceso a una segunda indumentaria y por ende suelen faltar a clases. El programa que contempla la asistencia a 5 comedores de nuestra ciudad fue creado para reforzar la asistencia a clase y apoyar a la educación. Realizaron la entrega Alicia Ruani, Silvia Kalan y Charly Schneider quien sirve de nexo con los comedores junto a otras instituciones locales. Los tres leones se hicieron presentes esta semana he hicieron la entrega a 20 chicos beneficiados por la entidad. Por su parte Ruani comento a la prensa que "afortunadamente pudimos acceder a una empresa argentina de la provincia de Misiones que fabrica zapatillas para marcas importantes que nos venden los artículos a un muy buen precio, lo que permite que podamos poner en marcha este ambicioso proyecto" Silvia Kalan expresó que "la forma de poder trabajar y aportar a la sociedad es realizando eventos para juntar fondos para este tipo de obras que benefician a la comunidad, por eso es importante que los vecinos colaboren comprando las entradas para los encuentros que realizamos". Por ultimo Schneider dijo que "este programa beneficia a 5 comedores de nuestra ciudad y apunta a reforzar la asistencia de los niños a las escuelas. No tiene que haber excusas para faltar a clases, no se puede perder tiempo cuando se trata de educación. Claro que lo ideal sería que no tuviéramos que hacer esto, pero la realidad es esta y hay que apoyar y ayudar a construir una sociedad más justa e igualitaria y no me cabe la menor duda que es lo que cada uno de los ciudadanos desea".











Club de Leones Campana Norte entregó zapatillas en el comedor ”Rayito de Sol”

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: