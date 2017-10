P U B L I C



Puede ser que ya no esté a tu lado, que ya no puedan tomar mates juntas, que ya no le puedas contar de aquel "chico" que te gusta o "como estás malcriando a tu hija". Puede ser que muchas veces te sorprendas "diciendo alguna frase que ella te decía", que hagas un gesto suyo, que rías como ella lo hacía y que coincidas en muchos pensamientos. Puede ser que mires una y otra vez aquellas fotos cuando eras chica en las que todavía "ella" tenía una sonrisa. Puede ser que hayas guardado su ropa, una pulsera o una carta. También puede suceder que aunque no quieras te venga a la mente el último día que la viste como dormida y se la llevaron para no verla nunca más. Puede ser que sea tanta la necesidad de tenerla que la sueñes casi siempre y en todos los sueños ella esté a tu lado "como en los mejores tiempos": riendo y haciendo planes. Puede ser que te cueste mirar su foto en aquel retrato porque no te conformás con verla solo ahí. Puede ser que no quieras ir al cementerio porque sentís que ese no es el lugar para Tu Madre...porque por mas que los años pasen y que tengamos todas las pruebas necesarias que ella "no está con nosotros", seguimos sintiéndola viva... porque Una Madre.. UNA MADRE NUNCA MUERE!! Nelda E. Fischer



Una madre nunca muere

Por Nelda Fischer

