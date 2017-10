El Concejal del Frente para la Victoria, Osvaldo Fraticelli, se refirió al proyecto presentado por su par Sergio Roses, el cual "tiene varias coincidencias con el proyecto de Ordenanza de mi autoría, presentado en Abril del año pasado". El edil lamentó que el proyecto original "haya dormido más de un año en un cajón, para que ahora haya sido modificado como parte de una campaña electoral. Esperamos que cumplan" sentenció. El concejal del Frente para la Victoria - PJ, Osvaldo Fraticelli, se mostró sorprendido por la presentación de un proyecto por parte del Presidente del Concejo Deliberante, Sergio Roses, referido a la eliminación de la tracción a sangre en la Ciudad, el cual "tiene varias coincidencias con el proyecto de Ordenanza de mi autoría, presentado en Abril del año pasado y vuelto a presentar en 2017". "Se trata de una adaptación del proyecto que presentáramos y que fuera cajoneado sistemáticamente por el oficialismo. Verdaderamente creíamos que el tema no les interesaba. Por supuesto, insistimos en la necesidad de encontrar una solución definitiva al tema. Entonces, que Cambiemos nos siga robando los proyectos si es por el bien de los vecinos" aseguró el edil. El proyecto "original" presentado por Fraticelli, había sido consensuado oportunamente con la organización ALA (Acción Liberación Animal), y básicamente pretendía la entrega por parte del Estado Municipal de una moto de 100 cc que reemplace la tracción a sangre, un registro de recolectores informales de residuos que formarían parte del programa, la celebración de convenios con entidades educativas para el diseño y fabricación de los carros, la participación de asociaciones protectoras de animales en tareas de concientización sobre el cuidado animal, entre otros puntos. "Consideramos ambas situaciones. La de los vecinos que no tienen otra salida que la recolección informal con caballos para subsistir, y la de los animales que muchas veces no eran mantenidos como corresponde" detalló el concejal. "A su vez, contemplamos los recursos que requiere la implementación del programa. Hay en poder del Municipio una gran cantidad de motos secuestradas y abandonadas, muchas de ellas en perfectas condiciones de uso. Por eso proponíamos que dichos rodados sean asignadas a los vecinos que formen parte del programa, para que ningún animal siga sufriendo pero ninguna persona pierda su posibilidad de ingresos, por más humildes que sean" De acuerdo al proyecto del Frente para la Victoria, el propietario del caballo también podría optar por conservarlo con la prohibición de volver a utilizarlo para trabajos de carga. Y aquellos equinos recuperados, o que se encontrasen en mal estado físico, el proyecto contempla la atención veterinaria y la posibilidad de enviarlo a guarderías que le provean un cuidado adecuado. Para finalizar, el edil lamentó que el proyecto original "haya dormido más de un año en un cajón, para que ahora haya sido modificado como parte de una campaña electoral. Esperamos que cumplan" sentenció.

Osvaldo Fraticelli mantuvo reuniones con organizaciones sobre cuidado animal previo a la presentación del proyecto.



”Que Cambiemos nos siga robando los proyectos si es por el bien de los vecinos”

