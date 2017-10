El espacio vecinal liderado por Axel Cantlon presentó a la segunda candidata a concejal para las elecciones generales del 22 de octubre. "Rosa nació en San Luis, pero a los nueve años llegó a Campana con sus padres y desde entonces es Campanense de corazón; aquí cursó primaria y fue Bachiller egresada de la querida Escuela Normal Mixta Dr. Eduardo Costa. Durante muchos años ha participado activamente en distintas gestiones y cargos dentro de la UCR y actualmente en la U.V MÁS CAMPANA", resaltaron desde el partido vecinal. "Por vocación y también por herencia se inclinó desde muy joven a las tareas socio-comunitarias junto a Eriberto, su padre, quien fuera fomentista en el Barrio Dallera y concejal junto a Calixto Dellepiane, figuras que sin duda marcaron su formación". "Mi papá Eriberto tenía ese impulso vigoroso puesto en la acción comunitaria fomentista y con su compromiso con los vecinos dio todo de sí , logrando mejoras, acompañando a Calixto. Eso fue una inspiración para mí, y trabajando como abogada me propuse reivindicar derechos de personas vulnerables, mujeres, chicos y trabajadores", explicó Rosa Funes. "Desde la U.V MÁS CAMPANA trabajamos por una Ciudad que atraiga a su gente, y no que quienes están desempleados tengan que irse porque el trabajo se brinda a empresas y personal de afuera", aseguran desde #GenteDeMiCiudad, espacio en las redes creado por la Unión Vecinal para difundir sus políticas localistas. Respecto a esto Rosa Funes agrega: "Queremos una ciudad en que los barrios dejen de ser postergados; se asfaltan tres cuadras para las elecciones, pero se volvieron a posponer proyectos de cloacas para los barrios más antiguos de la ciudad, entre los cuales está el Barrio Dallera donde vivo". "En nuestro Barrio desde 2008 planteamos petitorios dentro de los presupuestos participativos, se votaron, pero jamás se cumplieron. Ahora escuchamos hace dos meses de nuevo el NO de parte del Municipio. Ni hay cloacas ni terminan con las zanjas, ni las limpian; hablan del dengue cuando apenas sube el termómetro, y las zanjas siguen despidiendo olores y microbios ; la sanidad está completamente postergada". "Me parece importante en este momento lograr un Concejo Deliberante sin mayoría automática. Que nuestro Bloque pueda anticiparse como lo viene haciendo en distintos proyectos , y se pueda evitar que se siga empobreciendo Campana en empleos y que se siga beneficiando a contratistas que no son de Campana a través de la obra pública que se lleva fuera de la ciudad el dinero de los campanenses. Estas obras se hacen por adjudicación directa o con concursos abreviados sin hacer licitación emplean gente que no vive aquí". "Fundamentalmente nuestro interés es preservar a Campana como un polo industrial con un nivel de vida aceptable, y no empobrecido como ahora, donde encontramos que tenemos despedidos de muchas empresas, y el trabajo es para empresas de afuera con gente que traen a trabajar, por lo cual no dejan riqueza en nuestra ciudad, porque esa gente no compra aquí, no trae actividad para nuestra Ciudad, sino todo lo contrario". "Yo le pido a los vecinos de Campana que este 22 de octubre voten a gente de Campana que está trabajando por su ciudad. Les pido a los vecinos que acompañen a la UV Más Campana y que corten boleta para concejales", concluyó Rosa Funes.



Rosa Funes:

”La UV Más Campana realiza aportes para la mejor ejecución y control de la acción del Municipio”

