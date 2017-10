El candidato a primer concejal por Unidad Ciudadana enumeró los principales proyectos elaborados por los equipos técnicos y profesionales que lo acompañan. "La gente no es tonta y sabe que por más que te regalen un globo en la esquina, no justifica ni los tarifazos ni la inflación que padecen cada día" señaló, y aseguró: "somos la verdadera oposición que nunca levantó ni levantará la mano en contra de la gente". "Le dedicamos tiempo a la campaña, a caminar los barrios, el centro, y charlar con los vecinos. Pero también a trabajar fuerte con los equipos técnicos, porque queremos llegar al Concejo Deliberante con una carpeta llena de proyectos que mejoren la vida y el día a día de los campanenses". Así resume el Dr. Ruben Romano los últimos días de la campaña electoral, que lo encuentra entusiasmado por la construcción que desde su espacio, Unidad Ciudadana, viene realizando en nuestra Ciudad. El profesional, quien decidió incursionar en la política "como una forma de asumir un compromiso con mis vecinos y con mi ciudad", destacó la participación de una gran cantidad de profesionales, quienes se sumaron a los equipos técnicos de Unidad Ciudadana para pensar soluciones y abordar distintas problemáticas sociales, que afectan indistintamente a la población. "Es difícil no entusiasmarse con la calidad de las propuestas que pensamos elevar al Concejo. En materia de salud, que es un área que conozco y mucho por mi profesión, entre otras cosas vamos a proponer la creación de guardias descentralizadas para los 5 CIC existentes en los barrios Lubo, San Cayetano, 9 de Julio, Villanueva y San Felipe, y dotarlas de servicios para descomprimir la guardia del hospital, como también de asistencia psicológica en cada uno de ellos. Pero además, en toda la ciudad impulsaremos la figura de los promotores barriales de salud, para la educación en prevención y la detección temprana de enfermedades. Pero también elaboramos proyectos para crear un Programa Municipal de Asistencia farmacológica, para garantizar el tratamiento de enfermedades, ante el aumento desmedido de precios o la discontinuación de los programas nacionales y provinciales, o el ajuste de beneficios a jubilados de PAMI". Enumerando algunos de los principales proyectos en esta materia, Romano destacó también la creación de un Programa Municipal de Procreación Responsable, de un Hospital de la Mujer, de un instituto de salud mental y gestionar la instalación de una neontología en el hospital, ya que se atienden más del 50 % de los partos de la ciudad. También se mostró preocupado por los niveles de consumo de droga que existen en la Ciudad, y que en muchos casos, se ven ligados a los casos de suicidio adolescente. "Por eso vamos a impulsar la creación de un Instituto de Atención y Tratamiento de Adicciones, que brinde tratamiento ambulatorio y de internación para quienes sufren adicción a las drogas". En cuanto a las elecciones, y a poco más de una semana de los comicios generales, analizó: "Creo que existe un Gobierno que tiene un claro proyecto político, del cual quedan excluidos cada día más argentinos. Y Campana no está exenta. De a poco, los aumentos llegan a más vecinos. Nuestros abuelos pierden cada día más privilegios, y nuestros jóvenes derechos. Sabemos entonces que Unidad Ciudadana aparece como el único contrapunto capaz de ponerle freno a todos estos abusos, que benefician sólo a un sector minoritario. Los vecinos no se conforman con pequeñas obras electorales y promesas irrealizables. La gente no es tonta y sabe que por más que te regalen un globo en la esquina, no justifica ni los tarifazos ni la inflación que padecen cada día. Hay mucha gente como yo que se suma a este proyecto con la esperanza de poder representar a los excluidos y perjudicados por este modelo de País y de Ciudad que propone Cambiemos. Y podemos asegurarles que somos la verdadera oposición que nunca levantó ni levantará la mano en contra de la gente".



