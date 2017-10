"A una semana de las elecciones, aún no sabemos qué piensa hacer el gobierno después del 22 de octubre. No sabemos cómo van a resolver los problemas que realmente afectan a nuestros vecinos, como la inflación, el terrible aumento de las tarifas y el desempleo" señaló Juan Ghione y agregó "el jueves participamos del debate de candidatos y tampoco escuchamos propuestas, queremos que el gobierno le cuente a los votantes qué piensa hacer para fomentar la creación de empleo y mejorar la seguridad" Desde 1 País señalaron que desde la gestión de Cambiemos "viven prometiendo cosas que nunca hacen, anunciando obras que no se concretan y generando expectativas a futuro. Pero con expectativas y promesas no se come, no se arreglan escuelas, no se brinda seguridad" Juan Ghione, candidato a concejal por el Frente 1 País manifestó "nosotros somos claros con los vecinos, les decimos qué es lo que vamos a hacer después de octubre, al día siguiente de las elecciones, porque nuestros proyectos ya han sido presentados y están esperando que se termine la etapa de mayoría automática del oficialismo, con su aprobación vamos a estar defendiendo a los campanenses en el Concejo Deliberante, y también lo harán nuestros legisladores provinciales y nacionales, porque no queremos que los trabajadores, los jubilados, los jóvenes, las familias sigan perdiendo frente a la inflación y el ajuste. Vamos a ser una oposición que va a poner límites a este tipo de medidas y vamos a poner a disposición nuestras propuestas para resolver los problemas de la gente. El gobierno, en cambio nos sigue distrayendo con promesas y sigue aumentando los impuestos, generando inflación, y manteniendo la presión sobre trabajadores y PyMES." Finalmente, el candidato massista señaló "Esperamos que el domingo 22 nuestros vecinos nos acompañen para poder llevar al Concejo Deliberante un equilibrio, para poder construir una oposición responsable que ponga límites y genere propuestas para resolver los problemas de nuestra ciudad."



Juan Ghione:

”Si no hay equilibrio en las Legislaturas, el futuro es negro”

