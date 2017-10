Votá ”tranqui” nomás…

Tomás Buzzi

Estamos a pocos días de las elecciones. El nivel de "acting" político está al máximo. Ojo. Hay un dicho que dice: "Menos confiable que político en campaña". Estamos en la cresta del momento en que te toman por "distraído", por no decir otra cosa. Supongo que no habrá muchas novedades ya que habitualmente entre las PASO y las generales no suelen suceder cambios sustanciales. Podemos inferir que de los 10 concejales que se renuevan en Campana ya sabemos los 8 que están adentro: Sergio Roses, Romina Buzzini y Carlos Cazador (Cambiemos). Rubén Romano, Romina Carrizo, José Insausti (UC), Axel Cantlon (MC) y prácticamente adentro J. Ghione (1PAIS). Para los 2 restantes las posibilidades son varias. En la Provincia Cristina Kirchner (UC) y Esteban Bulrich (C), Senadores. Por un lado menos mal que ya llegan las elecciones así el gobierno deja de mal gastar dinero en esta historia, pero por otro ya no habrá impedimento para ajustar aún más a las familias argentinas. Te comento que el INDEC publicó que superamos el 17,6% de inflación, pulverizando por segundo año consecutivo la meta del Gobierno. Para este, era 17%, y faltan dos largos meses. En mi opinión no puede cerrar abajo del 21%. ¿Te acordás las negociaciones al 18% de Vidal? Desde acá te decíamos que mentían y los "trolls" me insultaban parejito. A los trabajadores se les ofrecía el 18% con la excusa que la inflación 2017 iba a ser entre 12% y 17%. En fin, una más. Pero la preocupación primordial, no es el asalariado sino los miles de argentinos que día a día caen bajo la línea de la pobreza, cada punto porcentual de inflación es un mazazo. Macri al asumir dijo: "Lo más fácil va ser bajar la inflación". Desde que asumió, en 19 meses, subió 57,6%. Seguro que a vos te aumentaron tus ingresos el 60% ¿no? Definiciones y críticas metodológicas aparte, la prioridad es que la familia tenga algo para comer, básicamente. Los alimentos son el componente más importante en el consumo de los más pobres (cerca de 50%). Además los alimentos básicos son también muy sensibles a cambios en la economía. Cuando los precios suben, los alimentos suben aún más (entre 50% y 100% más). Simple, cuando suben los precios, no hay escape. No obstante ello, el Gobierno va a ganar las próximas elecciones. Hizo una campaña "saladita" pero agresiva publicitariamente. Cuenta prácticamente con todo el espectro periodístico a favor y pidió prestado casi 200 mil millones de dólares que nos recontrafunden a futuro, pero sirve para taparte un par de pozos, cortar alguna que otra cintita y sonreír a la cámara. Domingo Cavallo desborda de alegría porque volvieron los ’90, recargados, porque ahora el que está a cargo es rubio y de ojos celestes en serio. Antes de entrar al cuarto oscuro, preguntáte: ¿Cómo serán las paritarias 2018?, o mejor aun: ¿Habrá paritarias? ¿Seguiremos bancando la timba financiera? ¿Cuántos puestos de trabajo se recuperarán mientras sigue el festival de obras públicas? ¿Se terminará la tendencia de cierres de empresas y comercios? ¿Te sacarán el impuesto a las ganancias como te prometieron? ¿Controlarán la inseguridad reinante? ¿La educación pública sobrevivirá?, ¿Podrás pagar las tarifas? ¿Volverán las AFJP por la revancha? ¿La justicia será independiente? ¿Desaparecerá alguien más, además de Maldonado? En Campana: ¿Qué empresas se radicarán? ¿Habrá transparencia en gastos, contrataciones y licitaciones? ¿Se apoyará a todos los medios periodísticos por igual? ¿Seguiremos liderando el ranking de suicidio adolescente? ¿Habrá diálogo con opositores? ¿Veremos soluciones de fondo en temas ambientales? ¿Podremos tomar agua de la canilla tranquilamente? ¿Recuperaremos el Puerto de frutos? ¿Pagaremos las deudas millonarias contraídas por el Municipio? Seguro que sí, ¿Qué duda cabe? Votá "tranqui" nomás… Tomás Buzzi / Facebook: Frente A Buzzi / Twitter: @FrenteBuzzi

Votá ”tranqui” nomás…

Por Tomás Buzzi

