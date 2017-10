Estamos en el mes que se recuerda la Reforma Protestante, y una síntesis de ella, son las 5 Solas, (Sola Escritura, Solo Cristo, Sola Gracia, Sola Fe, Solo Gloria de Dios) Las "cinco solas" de la Reforma han sido la guía en que se han cimentado la mayoría de las iglesias evangélicas o denominaciones cristianas que han surgido desde el inicio de la Reforma. Muchos pusieron sus vidas en peligro cuando las formularon y por eso a la vez, se recuerda el sacrificio de los reformadores que fueron asesinados por predicar estas verdades bíblicas. El 31 de Octubre de 1517, al clavar en las puertas de la catedral de Wittenberg las ahora famosas 95 Tesis con las que invitaba a los líderes de ese tiempo a debatir la conducta y creencia de la cristiandad de entonces a la luz de las Sagradas Escrituras, el monje agustino Martín Lutero abrió un capítulo glorioso en el grandioso tomo que otros ya habían iniciado a escribir con sangre y lágrimas: La Reforma Protestante. Su grito no fue el primero, pero la situación histórica y política, entre otros factores, convergieron para que fuera Lutero quien iniciara un movimiento de reforma, que no tenía como propósito formar una nueva iglesia, Si, trajo como resultado una separación, por la verdad que para entonces comenzaba a ser proclamada. El resultado de todo este tiempo, fue un compendio de verdades extraídas de la Palabra de Dios que comenzaron a ser enseñadas a la gente de manera masiva. La reforma había traído de vuelta la Biblia a las manos del pueblo. Y para esto contribuyó providencialmente Gutemberg con la invención de la imprenta moderna que produjo una revolución, que facilitó el acceso del pueblo a los libros y ocasionó transformaciones en el ámbito religioso, político, y demás. Pero la reforma no debe verse como un momento histórico en la iglesia solamente. No se trata del recuerdo grato de unos cuantos hombres valientes que haríamos bien en citar de vez en cuando. La reforma es un grito, cuyos ecos deben ser escuchados por la iglesia actual y amplificados con toda potencia. Las verdades de la reforma son tan necesarias hoy y tan vigentes como hace 500 años y eso es lo que debe convocarnos hoy y cuantas veces sea necesario. SOLA ESCRITURA; "La Biblia y sólo la Biblia es la única regla de fe y práctica". Proverbios (30:5-6) Toda palabra de Dios es limpia... No añadas a sus palabras, para que no te reprenda, Y seas hallado mentiroso. SOLA FE; "Nuestra salvación solo puede ser alcanzada por medio de la fe, en el sacrificio de Jesús a nuestro favor sin necesidad que nuestras obras puedan contribuir en ella". (Romanos 3:28) Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. SOLA GRACIA; "La salvación es un regalo de Dios y un don que el hombre recibe sin mediar mérito alguno de su parte sino por los méritos de Cristo" (Efesios 2:8-9) Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe. SOLO CRISTO: "No hay ningún otro camino para llegar a Dios. Solamente a través de Jesucristo", y lo dice nada menos que Pedro en (Hechos 4:11-12) Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. SOLO GLORIA a DIOS; "Todo el propósito de las Escrituras y de la obra salvadora de Jesús es que Dios reciba toda la Gloria". (Efesios 1:4-6) Dios nos amó y nos eligió en Cristo y decidió adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. De manera que alabamos a Dios por la abundante Gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a Jesús. De modo que alabamos a Dios por la abundante Gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. ¿La reforma es vieja? Sí, casi cumple 500 años. ¿Sus proclamas están vigentes? ¡Sí! "Muy" vigentes porque son extraídas precisamente de un testimonio que no caduca, el de las Sagradas Escrituras. Que el Señor nos ayude a ser mensajeros de la verdad. Que podamos tomar las herramientas para proclamar la autoridad máxima de la Biblia; la salvación como un regalo inmerecido recibido por la fe en el único camino al cielo: Jesús. Y todo esto para dar Gloria al único que merece toda la Gloria. De quien son todas las cosas y por medio de quien continúan. Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Luís Rodas Rivadavia 447- Campana -Tel. 03489. 427296 / 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; ”500 años de la Reforma, (las 5 Solas)”

Por Luís Rodas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: